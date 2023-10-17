وليد فواز: تلقيت إشادات كبيرة على صوت وصورة والحلقات المقبلة بها مفاجآت

MENAFN - Youm7) أعرب النجم وليد فواز ، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل "صوت وصورة" الذى يعرض حاليًا وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية حلقاته، مشيرًا الحمد لله تلقيت إشادات كبيرة على العمل الذى اعتبره خطوة مهمة في مشوارى الفني ودور جديد لم أقدمه قبل ذلك.

وأضاف: الحمد لله توجد كيميا مشتركة بينى وبين كل فريق العمل خصوصًا النجمة حنان مطاوع التي جمعتنى مشاهد كثيرة بها، كما أن الدور الذى أقدمه يحمل الكثير من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها في الحلقات القادمة، بجانب أن المسلسل يتوافر به الكثير من عوامل النجاح حيث إنني أعجبت بالسيناريو بعد قراءته.

ويجسد وليد فواز خلال أحداث مسلسل "صوت وصورة" الذى يتواصل تصويره حاليًا ويعرض على قناة DMC، دور زوج حنان مطاوع ولديها منها ابنة، وهو شخص لا مبالى ولا يساعد زوجته في المصروفات، ودائمًا مع يدخلان في خلافات شديدة بسبب تصرفاته .

ودخل مسلسل "صوت وصورة" مؤخرا قائمة الأكثر مشاهدة، على منصة watch it، بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية على المنصة وحصده إشادات على أحداثه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث احتل المسلسل المركز الثالث على المنصة في الأكثر مشاهدة في مصر.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

يذكر أن وليد فواز يصور حالياً مشاهده في مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة والمقرر عرضه قريباً، من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن ويشارك في بطولته العمل تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين.