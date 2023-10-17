رامى جمال يدعم القضية الفلسطينية من أمام الكعبة: اللهم انصر أهل فلسطين

MENAFN - Youm7) دعم الفنان رامى جمال القضية الفلسطينية أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك خلال صورة نشرها وهو يرتدى ملابس الإحرام أمام الكعبة على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، ودعاء للفلسطينين قائلاً "اللهم انصر أهلنا فى غزة نصر عزيز مقتدر".

رامى جمال

كان قد أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور، وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

وهنأ الفنان رامى جمال صديقه المطرب تامر عاشور على عقد قرانه ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو وهو يهنئه فى حفل الزفاف معلقا: "مبروك لصديق عمرى تامرعاشورالزواج ربنا يبارك في حياتكما ويسعدكما".