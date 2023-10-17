تميز بخفة الظل وصاحب صاحبه.. ذكرى رحيل النجم ممدوح وافى

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل النجم ممدوح وافى ، حيث رحل عن عالمنا في 17 أكتوبر 2004، وتميز بخفة الظل وأبدع في تقديم العديد من الأعمال الفنية، وعرف بأنه صاحب صاحبه حيث لم يفارق النجم أحمد زكى في مرضه للحظة و ظل جنبه.

بدأ مشواره الفني عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال"، أما أدواره السينمائية فكان أول أدواره السينمائية عام 1985 في فيلم "الإنس والجن"، ليشارك بعد ذلك الفنان أحمد زكي في كثير من أفلامه، ومنها "الإمبرطور" و"إستاكوزا" و"أبو الدهب" و"سواق الهانم" و"مستر كاراتية".

لم تتوقف مشاركات ممدوح وافي على السينما والمسرح فقط، قدم العديد من الأعمال التليفزيونية أهمها "رجل في زمن العولمة" و"عائلة الحاج متولي" و"الفجالة"، "يوميات ونيس" و"قط وفار" و"حارة المحروسة" و"سنبل بعد المليون"، وقد قال عنه الفنان محمد صبحي: "وافي كان جزء من "يوميات ونيس" وكان يعطي للعمل حقه وكان يضحكني بخفة ظله أثناء التصوير لدرجة إعادة المشاهد أكثر من مرة".

وصف ممدوح بالوافي المخلص، نظرا لمدى حبه وارتباطه بالنمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، فعندما علم بمرضه كان يبكي حزنا عليه وكان دائما ما يلازمه في المستشفي ولم يتركه، حتى فوجئ بإصابته بسرطان في الجهاز الهضمي وطلب أن يدفن بجواره لأنه حتى في الموت يريد أن يكون بجانبه.