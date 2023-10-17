تميز بخفة الظل وصاحب صاحبه.. ذكرى رحيل النجم ممدوح وافى

(MENAFN
- Youm7) تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل النجم ممدوح وافى ، حيث رحل عن عالمنا في 17 أكتوبر 2004، وتميز بخفة الظل وأبدع في تقديم العديد من الأعمال الفنية، وعرف بأنه صاحب صاحبه حيث لم يفارق النجم أحمد زكى في مرضه للحظة و ظل جنبه.
بدأ مشواره الفني عام 1979 بمشاركته في عدد من المسرحيات، مثل "الهمجي" و"حمري جمري" و"حضرات السادة العيال"، أما أدواره السينمائية فكان أول أدواره السينمائية عام 1985 في فيلم "الإنس والجن"، ليشارك بعد ذلك الفنان أحمد زكي في كثير من أفلامه، ومنها "الإمبرطور" و"إستاكوزا" و"أبو الدهب" و"سواق الهانم" و"مستر كاراتية".
لم تتوقف مشاركات ممدوح وافي على السينما والمسرح فقط، قدم العديد من الأعمال التليفزيونية أهمها "رجل في زمن العولمة" و"عائلة الحاج متولي" و"الفجالة"، "يوميات ونيس" و"قط وفار" و"حارة المحروسة" و"سنبل بعد المليون"، وقد قال عنه الفنان محمد صبحي: "وافي كان جزء من "يوميات ونيس" وكان يعطي للعمل حقه وكان يضحكني بخفة ظله أثناء التصوير لدرجة إعادة المشاهد أكثر من مرة".
وصف ممدوح بالوافي المخلص، نظرا لمدى حبه وارتباطه بالنمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، فعندما علم بمرضه كان يبكي حزنا عليه وكان دائما ما يلازمه في المستشفي ولم يتركه، حتى فوجئ بإصابته بسرطان في الجهاز الهضمي وطلب أن يدفن بجواره لأنه حتى في الموت يريد أن يكون بجانبه.
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