كفاية سكريات.. شرب الماء وأكل الألياف أسرع الطرق فاعلية لمدمنى الحلويات

MENAFN - Youm7) بالتأكيد معظمنا لديه رغبة كبيرة في تناول السكر وهذا أمر مألوف، ولكن يمكن أن يتناول شخص قطعة صغيرة من الشوكولاتة فيشعر بالرضا والاكتفاء، ولكن البعض لا يشعر بذلك، بل يريد أن يتناول كمية أكثر من السكر، ولكن تناول السكر بكمية عالية يكون ضار على الشخص، مما يجعل الشخص مدمن على السكر، ولهذا يوجد بعض الطرق التي من شأنها جعل الشخص يقلل ويتوقف عن الشهية العالية في طلب السكر ليتناوله وكبح رغبته الشديدة، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "eatthis".



حلوى

طرق للتخلص من إدمان السكر مع فقد الوزن بصورة سريعةتناول الكثير من البروتين

من السهل على المرء أن يدمج البروتين في أكثر من وجبة، لأن ذلك يعد وسيلة رائعة للشعور بالشبع والإمتلاء والرضا، مما يقلل من الحاجة لتناول الحلوى والسكر، ويمكن تناول البروتين بصور متعددة، ودمجها في كل الوجبات، مثل الزبادى اليوناني والجبن القريش والبيض، والدجاج المشوى.



بروتين

تعزيز الألياف في وجبة الطعام

يوجد طريقة أخرى لتعزيز مصدر أخر للحصول على عنصر مشبع في الطعام، وهو الألياف، لأن عند تناول طعام يحتوى على الألياف يجعل الشحص يشعر بالرضا مما يقلل أن يبحث عن طعام أخر، مثل الحلوى، والفواكه والخضار مصدر جيد للألياف لأنه يحتوى على العناصر الغذائية الأساسية، وأفضل طريقة هو إضافة الألياف في كل وجبة ويمكن إضافة الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات بشكل يومى، مع التأكد من شرب الماء بعدها، حتى لا يتعرض الجسم للأمساك.



الألياف

شرب الكثير من الماء

من المعروف أن عند الشعور بالعطش والجفاف قد يفسر الجسم ذلك على أنه شعور بالجوع، حتى ولم يكن الأنسان في حاجة للطعام، فأمر بسيط أن يحافظ الأنسان على كمية الماء الذى يتناولها خلال اليوم، ورطوبة الجسم من خلال الماء الكافى تقلل من رغبة الشخص في تناول السكر، مع التقليل من الشعور بالخمول أو صعوبة التركيز.



شرب الماء

السيطرة على التوتر

إن الإجهاد العالى يزيد من مستوى الكورتيزول وهو هرمون يزيد من الشهية لدى الشخص، مما يجعله يرغب في تناول السكر والحلوى ولهذا يجب السيطرة على مشاعر التوتر الذى يشعر بها الشخص من خلال ممارسة التمارين الرياضية والتأمل، وتمارين التنفس لتخطى أي فترات عصيبة يمر بها الشخص.



التوتر

أخرج السكر من المنزل

يجب على من يريد أن يتخلص من أدمان السكر أن يبعدها من متناول يديه بقدر المستطاع، ولا يجعلها في الثلاجة، فبدل من تناول الآيس كريم للتحلية في المساء، يمكن تناول بدل منه طبق من التوت، أو الفاكهة المتنوعة، لتقليل الرغبة الشديدة، في تناول السكر.

اخراج السكر من المنزل



