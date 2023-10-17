كفاية سكريات.. شرب الماء وأكل الألياف أسرع الطرق فاعلية لمدمنى الحلويات

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- Youm7) بالتأكيد معظمنا لديه رغبة كبيرة في تناول السكر وهذا أمر مألوف، ولكن يمكن أن يتناول شخص قطعة صغيرة من الشوكولاتة فيشعر بالرضا والاكتفاء، ولكن البعض لا يشعر بذلك، بل يريد أن يتناول كمية أكثر من السكر، ولكن تناول السكر بكمية عالية يكون ضار على الشخص، مما يجعل الشخص مدمن على السكر، ولهذا يوجد بعض الطرق التي من شأنها جعل الشخص يقلل ويتوقف عن الشهية العالية في طلب السكر ليتناوله وكبح رغبته الشديدة، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "eatthis".
حلوى
طرق للتخلص من إدمان السكر مع فقد الوزن بصورة سريعة
تناول الكثير من البروتين
من السهل على المرء أن يدمج البروتين في أكثر من وجبة، لأن ذلك يعد وسيلة رائعة للشعور بالشبع والإمتلاء والرضا، مما يقلل من الحاجة لتناول الحلوى والسكر، ويمكن تناول البروتين بصور متعددة، ودمجها في كل الوجبات، مثل الزبادى اليوناني والجبن القريش والبيض، والدجاج المشوى.
بروتين
تعزيز الألياف في وجبة الطعام
يوجد طريقة أخرى لتعزيز مصدر أخر للحصول على عنصر مشبع في الطعام، وهو الألياف، لأن عند تناول طعام يحتوى على الألياف يجعل الشحص يشعر بالرضا مما يقلل أن يبحث عن طعام أخر، مثل الحلوى، والفواكه والخضار مصدر جيد للألياف لأنه يحتوى على العناصر الغذائية الأساسية، وأفضل طريقة هو إضافة الألياف في كل وجبة ويمكن إضافة الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات بشكل يومى، مع التأكد من شرب الماء بعدها، حتى لا يتعرض الجسم للأمساك.
الألياف
شرب الكثير من الماء
من المعروف أن عند الشعور بالعطش والجفاف قد يفسر الجسم ذلك على أنه شعور بالجوع، حتى ولم يكن الأنسان في حاجة للطعام، فأمر بسيط أن يحافظ الأنسان على كمية الماء الذى يتناولها خلال اليوم، ورطوبة الجسم من خلال الماء الكافى تقلل من رغبة الشخص في تناول السكر، مع التقليل من الشعور بالخمول أو صعوبة التركيز.
شرب الماء
السيطرة على التوتر
إن الإجهاد العالى يزيد من مستوى الكورتيزول وهو هرمون يزيد من الشهية لدى الشخص، مما يجعله يرغب في تناول السكر والحلوى ولهذا يجب السيطرة على مشاعر التوتر الذى يشعر بها الشخص من خلال ممارسة التمارين الرياضية والتأمل، وتمارين التنفس لتخطى أي فترات عصيبة يمر بها الشخص.
التوتر
أخرج السكر من المنزل
يجب على من يريد أن يتخلص من أدمان السكر أن يبعدها من متناول يديه بقدر المستطاع، ولا يجعلها في الثلاجة، فبدل من تناول الآيس كريم للتحلية في المساء، يمكن تناول بدل منه طبق من التوت، أو الفاكهة المتنوعة، لتقليل الرغبة الشديدة، في تناول السكر.
اخراج السكر من المنزل
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