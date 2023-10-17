أكلة المناسبات السعيد.. طريقة عمل البط بالبرتقال اللذيذة

MENAFN - Youm7) البط بالبرتقال، من أشهى الأكلات التي تقدمها البعض في الاحتفالات والمناسبات الخاصة، في السطور التالية نتعرف على طريقة عمل البط بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة كما نشرها موقع" cooking".

إليك طريقة عمل البط بالبرتقال: المكونات:

- بط حجم ملائم لعدد الأشخاص

- عصير برتقال طازج من" 2-3 برتقال"

- قشر برتقال "مبشور"

- زيت زيتون" 3 ملاعق كبيرة"

- ثوم "3 فصوص مهروسة"

- ملح وفلفل أسود

- سكر "1 ملعقة كبيرة"

- ملعقتان كبيرتان من النشاء "مذابة في ملعقتين كبيرتين من الماء"

طريقة عمل البط بالبرتقال الطريقة:

1. قومى بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

2. اشطفي البط بالماء البارد وجففه جيدًا باستخدام مناديل ورقية بعد الغسيل الجيد بالخل والليمون.

3. في وعاء، اخلطي عصير البرتقال، قشر البرتقال المبشور، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الملح والفلفل الأسود.

4. ضعي البط في صينية الخبز واسكبي الخليط السابق على البط مع تدليكه بلطف لتوزيع التوابل.

5. غطي الصينية بورق الألومنيوم وادخلى البط في الفرن لمدة حوالي ساعتين أو حتى ينضج تمامًا وتصبح القوام رقيقًا.

6. بعد ذلك، قومى بإزالة ورق الألومنيوم وزيادة درجة الحرارة إلى 220 درجة مئوية. اتركى البط لمدة 15-20 دقيقة إضافية ليصبح الجلد مقرمشًا ومحمرًا.

7. أثناء ذلك، قومي بتحضير صلصة البرتقال. في قدر، قومي بغلي عصير البرتقال مع سكر على نار هادئة.

8. أضفي النشاء المذاب في الماء إلى القدر واستمر في التحريك حتى تصبح الصلصة سميكة.

9. قدمي البط المشوي على طبق التقديم وصبي صلصة البرتقال فوقه. يمكنك تزيين الطبق بشرائح البرتقال أو أعواد القرفة إذا رغبت.

10. قدم البط الساخن مع الأرز أو الخضروات المشوية واستمتع بوجبتك



