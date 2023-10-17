أكلة المناسبات السعيد.. طريقة عمل البط بالبرتقال اللذيذة

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- Youm7) البط بالبرتقال، من أشهى الأكلات التي تقدمها البعض في الاحتفالات والمناسبات الخاصة، في السطور التالية نتعرف على طريقة عمل البط بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة كما نشرها موقع" cooking".
إليك طريقة عمل البط بالبرتقال: المكونات:
- بط حجم ملائم لعدد الأشخاص
- عصير برتقال طازج من" 2-3 برتقال"
- قشر برتقال "مبشور"
- زيت زيتون" 3 ملاعق كبيرة"
- ثوم "3 فصوص مهروسة"
- ملح وفلفل أسود
- سكر "1 ملعقة كبيرة"
- ملعقتان كبيرتان من النشاء "مذابة في ملعقتين كبيرتين من الماء"
طريقة عمل البط بالبرتقال الطريقة:
1. قومى بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2. اشطفي البط بالماء البارد وجففه جيدًا باستخدام مناديل ورقية بعد الغسيل الجيد بالخل والليمون.
3. في وعاء، اخلطي عصير البرتقال، قشر البرتقال المبشور، زيت الزيتون، الثوم المهروس، الملح والفلفل الأسود.
4. ضعي البط في صينية الخبز واسكبي الخليط السابق على البط مع تدليكه بلطف لتوزيع التوابل.
5. غطي الصينية بورق الألومنيوم وادخلى البط في الفرن لمدة حوالي ساعتين أو حتى ينضج تمامًا وتصبح القوام رقيقًا.
6. بعد ذلك، قومى بإزالة ورق الألومنيوم وزيادة درجة الحرارة إلى 220 درجة مئوية. اتركى البط لمدة 15-20 دقيقة إضافية ليصبح الجلد مقرمشًا ومحمرًا.
7. أثناء ذلك، قومي بتحضير صلصة البرتقال. في قدر، قومي بغلي عصير البرتقال مع سكر على نار هادئة.
8. أضفي النشاء المذاب في الماء إلى القدر واستمر في التحريك حتى تصبح الصلصة سميكة.
9. قدمي البط المشوي على طبق التقديم وصبي صلصة البرتقال فوقه. يمكنك تزيين الطبق بشرائح البرتقال أو أعواد القرفة إذا رغبت.
10. قدم البط الساخن مع الأرز أو الخضروات المشوية واستمتع بوجبتك
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