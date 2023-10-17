4 علامات حمراء تخص رموز تعبيرية يرسلها شريكك إليك.. منها اللايك

MENAFN - Youm7) كثير منا يستخدم الرموز التعبيرية خلال المحادثات الإلكترونية، بينه وبين أصدقائه وأقاربه وحتى شريك حياته، حيث إن الكثير يرون أنها وسيلة سريعة وواضحة لتوصيل المشاعر التي يشعر بها للمتلقي، ولكن هناك الكثير لا يعلمون معاني كثير من تلك الرموز ويرسلونها حسب فهمهم لها أو ما يرونه منها، وهذا ما يجعل الكثير يقع في المشكلة، وتجد أن الطرف الآخر لا يفهم ولا يقوم بشيء سوى التحديق في هاتفه لمحاولة الفهم، وبشكل عام من الممكن أن تكون تلك الرموز كاشفه للشخصيات، والتي تظهر العلامات الحمراء التي يخفيها كل طرف عن الأخر، ومن هنا يستعرض "اليوم السابع" العلامات الحمراء من الرموز التعبيرية التي يرسلها الشريك لشريكة ولك وفقًا لما نشره موقع "bestlifeonline".

استخدامات الايموجي الاستخدام بكثرة

يعتبر الشخص الذي يفرط في استخدام الرموز التعبيرية "الايموجي " يتجنب إجراء محادثة فعلية، فيقول خبراء علم النفس إنهم يختبئون وراء تلك الرموز خوف من إفشاء سر أو ظهور عيوب، فيجب عند التعامل مع هذا الشخص، التفكير في أنواع الرسائل المليئة بالرموز التعبيرية التي قد تتلقاها، سواء في محادثة عاطفية أو جادة، فيمكن أن يصبحوا علامة حمراء تدل على أنهم لا يستطيعون أو لا يريدون التواصل.

استخدام الكثير من الرموز التعبيرية استخدام رموز للإبهام

إن استخدام الرموز التعبيرية للإبهام أو اللايك لا يجعل الناس يبدون من الطراز القديم فحسب، بل يمكن أيضاً اعتبارهم غير مهتمون، حيث يعتبرها علماء النفس أن هؤلاء الأشخاص يعانون من العدوانية والسلبية واستجابة منخفضة الجهد، يمكن أن يبدو الأمر رافضاً أو موافقة ولكن التكرار قد يتركك ذلك تتساءل متى سيكون لديهم رأي أو حتى المشاركة في الحديث.

اللايك الرد برموز غير مناسبة

لا يعرف الجميع كيفية استخدام الرموز التعبيرية بشكل مناسب، ولكن على السبيل المثال، إذا طلبت من شريكك مقابلتك لتناول العشاء وتلقيت رمزا تعبيريا "يهز كتفيك" ردا على ذلك، فقد يكون رمز تعبيري "هز الكتفين" علامة على عدم الاهتمام بالعلاقة أو الإرهاق الشديد بسبب يوم طويل في العمل، فمن الطبيعي في هذا الوقت إجراء محادثة ونقاش حتى لو بالرفض.

الايموجي استبدال المشاعر بالرموز التعبيرية

يجب مشاركة العواطف، خاصة إذا كنت تتعرف على شخص ما، فبدلا من إرسال الرموز التعبيرية للوجه الحزين أو السعيد، استخدام الكلمات الفعلية للتعبير عن هذه المشاعر، وفقا لدراسة أجريت عام 2023 ونشرت في مجلة "Frontiers in Psychology"، يستخدم بعض الأشخاص الرموز التعبيرية لإخفاء ما يشعرون به حقا تجاه الأشياء، ولا يعتمدون فقط على الرموز التعبيرية لتجنب التعبير عن المشاعر الحقيقية، بل يستخدم البعض الرموز التعبيرية السعيدة عندما لا يكونون سعداء.



