عربة الآيس كريم وطاولة المعدات.. ألعاب تنمى الذكاء للأطفال من سن 3 سنوات

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- Youm7) العثور على أفضل الألعاب للأطفا بعمر 3 سنوات يعني الكشف عن الخيارات التي تبقي هؤلاء الأطفال الصغار مستمتعين وتساعدهم أيضًا على تعلم شيء جديد، ويدخل الكثير منهم مرحلة ما قبل المدرسة لأول مرة هذا العام، ما يعني أن الوقت قد حان لحزم ألعاب الأطفال والتركيز على الألعاب التي تشجع اللعب النشط والمستقل وتطوير مهارات جديدة، وفقًا لما ذكره موقع "forbes" إليكِ بعض من الألعاب التي تعمل على تنشيط عقل الطفل وتزيد من ذكائه.
ملابس رجل المطافى ارتداء الملابس التي تجعلهم يشعرون وكأنهم أبطال
غالبًا ما يكون هذا هو العمر الذي يصبح فيه الأطفال فجأة مهتمين جدًا بلعب الملابس، وارتداء جميع أنواع الأزياء والأقنعة والأجنحة والفساتين. ومثل تلك الملابس رجال الإطفاء التظاهر بأنهم أبطال رجل إطفاء.
صنية تقطيع الفاكهة فاكهة قابلة للتقطيع بالسكين الخاصة بها
يعد الطعام التظاهري سلعة رائجة للأطفال الصغار، تتيح لهم هذه المجموعة تمثيل سيناريوهات إعداد الطعام وتحقيق جملة "افعل ذلك بنفسي". تتضمن قطعًا مقطعة من الفاكهة مثبتة معًا بأشرطة ذاتية اللصق، بالإضافة إلى صينية خشبية وسكين. يمكن للأطفال استخدام السكين "لتقطيع" الفاكهة الخشبية إلى قطع، وهو أمر يساعد في المهارات الحركية ويقدم مفاهيم الجزء والكل والكسور.
طاولة المعدات طاولة المعدات
تتيح طاولة العمل والمعدات بمثابة التدريب العملي الفائق. تأتي مع 35 قطعة، مثل المطرقة ومفك ومفتاح الربط. طاولة العمل ذات الارتفاع القابل للتعديل تنمو مع طفلك الصغير وتمثل هدية رائعة لغرفة لعب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.
عربة الأيس كريم عربة آيس كريم يمكنهم دفعها فعليًا
ما هو الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الذي لا يحب الآيس كريم؟ إن عربة الآيس كريم ليست رائعة المظهر فحسب، ولكنها توفر أيضًا ساعات من اللعب هناك الكثير من الآيس كريم المزيف والأقماع والإضافات والمغرفة السحرية لتطوير المهارات الحركية الدقيقة. تحتوي على عجلات، لذلك من السهل دفعها في جميع أنحاء المنزل أو غرفة اللعب.
لوحة رسم محمولة لوح رسم محمول
قد تبدو لوحة الرسم المغناطيسية بسيطة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها لطفل صغير مشغول، ولكنني وجدت أنها وسيلة إلهاء مثيرة للإعجاب أثناء ركوب السيارة وفي المطاعم وفي المطار. نظرًا لأن كل شيء مغناطيسي لا يوجد لمعان أو أقلام تلوين ذائبة هنا، فإنه يحافظ أيضًا على الأشياء خالية من الفوضى. الممحاة المنزلقة سهلة بما يكفي ليستخدمها الأطفال.
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