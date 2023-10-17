عربة الآيس كريم وطاولة المعدات.. ألعاب تنمى الذكاء للأطفال من سن 3 سنوات

MENAFN - Youm7) العثور على أفضل الألعاب للأطفا بعمر 3 سنوات يعني الكشف عن الخيارات التي تبقي هؤلاء الأطفال الصغار مستمتعين وتساعدهم أيضًا على تعلم شيء جديد، ويدخل الكثير منهم مرحلة ما قبل المدرسة لأول مرة هذا العام، ما يعني أن الوقت قد حان لحزم ألعاب الأطفال والتركيز على الألعاب التي تشجع اللعب النشط والمستقل وتطوير مهارات جديدة، وفقًا لما ذكره موقع "forbes" إليكِ بعض من الألعاب التي تعمل على تنشيط عقل الطفل وتزيد من ذكائه.

ملابس رجل المطافى ارتداء الملابس التي تجعلهم يشعرون وكأنهم أبطال

غالبًا ما يكون هذا هو العمر الذي يصبح فيه الأطفال فجأة مهتمين جدًا بلعب الملابس، وارتداء جميع أنواع الأزياء والأقنعة والأجنحة والفساتين. ومثل تلك الملابس رجال الإطفاء التظاهر بأنهم أبطال رجل إطفاء.









صنية تقطيع الفاكهة فاكهة قابلة للتقطيع بالسكين الخاصة بها

يعد الطعام التظاهري سلعة رائجة للأطفال الصغار، تتيح لهم هذه المجموعة تمثيل سيناريوهات إعداد الطعام وتحقيق جملة "افعل ذلك بنفسي". تتضمن قطعًا مقطعة من الفاكهة مثبتة معًا بأشرطة ذاتية اللصق، بالإضافة إلى صينية خشبية وسكين. يمكن للأطفال استخدام السكين "لتقطيع" الفاكهة الخشبية إلى قطع، وهو أمر يساعد في المهارات الحركية ويقدم مفاهيم الجزء والكل والكسور.

طاولة المعدات طاولة المعدات

تتيح طاولة العمل والمعدات بمثابة التدريب العملي الفائق. تأتي مع 35 قطعة، مثل المطرقة ومفك ومفتاح الربط. طاولة العمل ذات الارتفاع القابل للتعديل تنمو مع طفلك الصغير وتمثل هدية رائعة لغرفة لعب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.





عربة الأيس كريم عربة آيس كريم يمكنهم دفعها فعليًا

ما هو الطفل البالغ من العمر 3 سنوات الذي لا يحب الآيس كريم؟ إن عربة الآيس كريم ليست رائعة المظهر فحسب، ولكنها توفر أيضًا ساعات من اللعب هناك الكثير من الآيس كريم المزيف والأقماع والإضافات والمغرفة السحرية لتطوير المهارات الحركية الدقيقة. تحتوي على عجلات، لذلك من السهل دفعها في جميع أنحاء المنزل أو غرفة اللعب.

لوحة رسم محمولة لوح رسم محمول

قد تبدو لوحة الرسم المغناطيسية بسيطة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها لطفل صغير مشغول، ولكنني وجدت أنها وسيلة إلهاء مثيرة للإعجاب أثناء ركوب السيارة وفي المطاعم وفي المطار. نظرًا لأن كل شيء مغناطيسي لا يوجد لمعان أو أقلام تلوين ذائبة هنا، فإنه يحافظ أيضًا على الأشياء خالية من الفوضى. الممحاة المنزلقة سهلة بما يكفي ليستخدمها الأطفال.