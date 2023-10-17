علشان عيون إيزابيلا.. أفريقية تتجه لتصنيع الدمى السمراء لتنافس بها الشقراء

تمتلىء متاجر ألعاب الأطفال بالكثير من الدمى الشقراء ذات العيون الملونة والتي لا تتشابه مع الأطفال الأفارقة أصحاب البشرة السمراء ، وهذا ما جعل لولا أو جونديل، 40 عامًا، وابنتها إيزابيلا، تسعة أعوام، يشعران بالإحباط، لذلك قررت الأم أن تصنع دمى سمراء تتشابه مع ابنتها، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

الدمى السمراء

والقصة بدأت عندما كانت إيزابيلا في الرابعة من عمرها، حيث كانت تبحث أمها في كل متجر عن دمية سمراء ذات شعر طبيعي لتلعب بها، وبعد فترة وجيزة وفشلها في العثور على دمية أفريقية، قررت أن تصنع الدمى الخاص بها، وافتتحت متجرها الأول " Lola Love Dolls "في لندن

إيزابيلا بجوار دمية سمراء

تحدثت لولا عن بداية تفكيرها في تأسيس مشروعها حيث قالت : "ذهبت أنا وابنتي للتسوق بحثًا عن دمية سمراء ذات شعر أفريقي طبيعي وبشرة داكنة ولم نتمكن من العثور على واحدة في أي مكان، لذلك قررت أن أصنع دمية خاصة بي".

وتابعت"قررت أن أسميها Lola Love Dolls لأن الناس اعتادوا دائمًا أن يطلقوا علي اسم Lola Love ولها صدى جميل".

إيزابيلا تحمل دمية

وابتكرت لولا الدمى السمراء بملابسها الأفريقية والتي أذهلت ابنتها الصغيرة، والتي سعدت بها وأصبحت تقضى معها أغلب الوقت، وبعد أن رأت الأم سعادة ابنتها بالدمية، بدأت بالتفكير في كيفية تسويق الدمى لجمهور أوسع وبدأت بمجموعة مكونة من 16 دمية، ومع الوقت أخذت تبيع أكثر من 100 دمية.

تسويق الدمى





ولم تلتفت الأم للتعليقات السلبية واهتمت فقط بالإيجابية التي دفعتها إلى شق طريقها في جميع أنحاء العالم وتصدير الدمى إلى أماكن مثل أمريكا وألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا.

لولا وابنتها مع الدمى