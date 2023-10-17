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العسومى: العاصمة الإدارية نموذج عمرانى وخدمى فريد وستدعم الاقتصاد المصرى

10/17/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي بالطفرة العمرانية الكبرى التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي وضعت أسس الجمهورية الجديدة، فضلا عن الجهود المضنية التي تبذلها الحكومة المصرية، معربا عن فخره واعتزازه بالتجربة المصرية التي تجاوزت الكثير من التحديات وحققت نهضة شاملة في المجالات كافة.



وجاء ذلك بمناسبة زيارة العسومي مع وفد برلماني رفيع المستوى من البرلمان العربي إلى العاصمة الإدارية حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس، الذي قدم شرحا وافيا عن المدينة وأهم المعالم المتواجدة بها.



وقال العسومي إن ما رأيناه خلال زيارتنا للعاصمة الإدارية التي تم تنفيذها وفقا لأحدث التقنيات ومعايير الجودة العالمية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر قدمت نموذجًا عمرانيًا وخدميًا فريدًا يحتذى به، حيث دخلت مصر من خلاله إلى بوابة المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، مقدما خالص التهاني لمصر لانطلاقها بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة تحقيقا لتطلعات الشعب المصري في العيش الكريم.



وفي مستهل الزيارة، قام الوفد بتفقد أبرز هذه المعالم وفي مقدمتها مقر مجلس النواب والمسجد الكبير، والحي الحكومي الذي يجمع مباني الوزارات، والحي الدبلوماسي إلى جانب المرافق الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات التي تم بناؤها والمرافق الخدمية التي تم تخصيصها في العاصمة الإدارية والتي ستسهل عملية وصول المواطنين وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تطوير الجانب الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات لإنهاء المعاملات بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال مما سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وزيادة أعدادهم بالصورة التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية بالجمهورية.



كان البرلمان العربي منح مشروع العاصمة الإدارية جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021.












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