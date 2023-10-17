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البريد يطلق برامج تدريبية للعاملين لتعلم لغة الإشارة

10/17/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الهيئة القومية للبريد، برامج تدريبية للعاملين بمكاتب البريد على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم"، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية؛ وتشمل هذه البرامج موظفي خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوي الهمم بالشكل اللائق.
وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تدريب العاملين بمكاتب البريد على طرق التواصل وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم" يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد والتي تشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالهيئة بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة - خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة- بما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم؛ مشيرًا إلى أنه تم تدريب 200 موظف بمختلف المناطق حتى الآن، ومستهدف تدريب 5000 موظف على مستوى الجمهورية خلال العام المالي القادم".
وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن هذه البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للعاملين تساهم في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من التواصل مع ذوي الهمم بشكل فعال من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تشمل مفردات الإشارة وقواعد اللغة والحروف والأرقام والوظائف وأسماء الوزارات والمحافظات والألوان والعملات وكيفية التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من تأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة.
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