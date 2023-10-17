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وزير الإسكان يطمئن على موقف تسليم المرحلة الأولى لوحدات موظفي العاصمة الإدارية

10/17/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها بمشروع "زهرة العاصمة" بمدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، ورئيس جهاز مدينة بدر.



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وبأعلى جودة، والانتهاء من المباني الخدمية بالتوازى مع إنهاء الوحدات، من أجل تشغيلها لخدمة السكان فور استلامهم الوحدات، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمسطحات الخضراء، وأعمال الصيانة للوحدات التى تم تسليمها.



واطمأن الدكتور عاصم الجزار، على موقف تسليم وحدات المرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف تشغيل المنشآت الخدمية، لخدمة سكان المشروع، حيث أوضح رئيس جهاز المدينة، أنه تم حتى الآن، تسليم 6106 محاضر استلام الوحدات للمستحقين فى المرحلة الأولى، وتم تشغيل 3 مدارس، ومخبز، وحضانة، وجار تشغيل وحدتين صحيتين، ومخبز، وحضانة، لخدمة سكان المرحلة الأولى.



كما تفقد وزير الإسكان، موقف تنفيذ وحدات المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع "زهرة العاصمة"، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية، وجارٍ تنفيذ مدرسة وحضانة وسوق تجارية، وجار طرح تنفيذ عدد من الخدمات (مخبز - وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية)، بالمرحلة الثانية، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية مارس المقبل، وجار طرح وتنفيذ، سوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طبي، وحضانة، ومخبز، بالمرحلة الثالثة.



وخلال جولته بمدينة بدر، وجه الدكتور عاصم الجزار، بالإزالة الفورية لتعديات أحد المحال التجارية على الشارع المقابل له، مشددا على مسئولى جهاز المدينة التصدى لأى تعديات أو مخالفات، ومنع أى مظاهر عشوائية بالمدينة، والحفاظ على النمط العمراني، والمظهر الحضارى للمدن الجديدة.












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