الكشف عن آلاف الهياكل الخفية لمناطق السكان الأصليين فى غابات الأمازون

MENAFN - Youm7) تمكن خبراء من تحديد آلاف المناطق التي عاش فيها السكان الأصليون بغابات الأمازون الحيوية، حيث تم تسليط الضوء على العديد من المنشآت الترابية المجهولة التي تعود إلى عصر ما قبل كولومبوس، ووفقًا لموقع "CNN"، لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف من هذه المنشآت في انتظار اكتشافها.

وتعد غابات الأمازون المطيرة موطنا لما يقدر بنحو 16 ألف نوع من الأشجار، وهي نقطة لا مثيل لها للتنوع البيولوجي، وأشار العلماء الغربيون سابقا إلى أنها جنة مورقة لم يمسها البشر نسبيًا، لكنهم أدركوا مؤخرًا أن الثقافات البشرية عاشت في مساحات كبيرة من الغابات المطيرة لآلاف السنين.

توضح دراسة جديدة بيانات تدعم ما جادل به علماء الآثار الذين يعملون في منطقة الأمازون منذ عقود، بأن منطقة الأمازون ليست غابة نقية، بل إنه وقع تحويلها من قبل السكان الأصليين على مدى آلاف السنين.

صورة تعكس نتائج بيانات التحقيق في أعمال التربة أسفل مظلة غابات الأمازون

وحلل العلماء بقيادة عالم الاستشعار عن بعد، فينيسيوس بيريباتو، من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل، المواقع غير المكتشفة باستخدام بيانات LIDAR التي شملت مساحة التي تبلغ 5315 كيلومترا مربعا.

وتستخدم تقنية

LIDAR، وهي تقنية لرسم الخرائط بالليزر المحمولة جوا، توقيت ومضات الليزر المنبعثة من الطائرة للنظر عبر طبقات من أوراق الشجر والتربة والمواد الأخرى لرسم خريطة للتغيرات في الهياكل، ما قد يكشف عن الأعمال اليدوية من صنع البشر، مثل الخنادق والبرك والآبار.

سبق أن أثبتت هذه التكنولوجيا قدرتها مرارا وتكرارا، على اكتشاف مستوطنات المايا المخفية وأعمال الحفر في القرى المهجورة منذ فترة طويلة في أعماق الأمازون، وكشف المسح الأخير للأرض تحت مظلة غابات الأمازون عن علامات الاحتلال البشري قبل كولومبوس، وهو أمر لا ينبغي أن يكون مفاجئا، لكن ما يثير الدهشة هو حجمها.