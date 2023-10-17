الكشف عن آلاف الهياكل الخفية لمناطق السكان الأصليين فى غابات الأمازون

(MENAFN
- Youm7) تمكن خبراء من تحديد آلاف المناطق التي عاش فيها السكان الأصليون بغابات الأمازون الحيوية، حيث تم تسليط الضوء على العديد من المنشآت الترابية المجهولة التي تعود إلى عصر ما قبل كولومبوس، ووفقًا لموقع "CNN"، لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف من هذه المنشآت في انتظار اكتشافها.
وتعد غابات الأمازون المطيرة موطنا لما يقدر بنحو 16 ألف نوع من الأشجار، وهي نقطة لا مثيل لها للتنوع البيولوجي، وأشار العلماء الغربيون سابقا إلى أنها جنة مورقة لم يمسها البشر نسبيًا، لكنهم أدركوا مؤخرًا أن الثقافات البشرية عاشت في مساحات كبيرة من الغابات المطيرة لآلاف السنين.
توضح دراسة جديدة بيانات تدعم ما جادل به علماء الآثار الذين يعملون في منطقة الأمازون منذ عقود، بأن منطقة الأمازون ليست غابة نقية، بل إنه وقع تحويلها من قبل السكان الأصليين على مدى آلاف السنين.
صورة تعكس نتائج بيانات التحقيق في أعمال التربة أسفل مظلة غابات الأمازون
وحلل العلماء بقيادة عالم الاستشعار عن بعد، فينيسيوس بيريباتو، من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل، المواقع غير المكتشفة باستخدام بيانات LIDAR التي شملت مساحة التي تبلغ 5315 كيلومترا مربعا.
وتستخدم تقنية
LIDAR، وهي تقنية لرسم الخرائط بالليزر المحمولة جوا، توقيت ومضات الليزر المنبعثة من الطائرة للنظر عبر طبقات من أوراق الشجر والتربة والمواد الأخرى لرسم خريطة للتغيرات في الهياكل، ما قد يكشف عن الأعمال اليدوية من صنع البشر، مثل الخنادق والبرك والآبار.
سبق أن أثبتت هذه التكنولوجيا قدرتها مرارا وتكرارا، على اكتشاف مستوطنات المايا المخفية وأعمال الحفر في القرى المهجورة منذ فترة طويلة في أعماق الأمازون، وكشف المسح الأخير للأرض تحت مظلة غابات الأمازون عن علامات الاحتلال البشري قبل كولومبوس، وهو أمر لا ينبغي أن يكون مفاجئا، لكن ما يثير الدهشة هو حجمها.
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