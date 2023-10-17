صدر حديثًا.. تاريخ المرأة فى 101 موضوع.. قصة الأنوثة كما لم تروَ من قبل

(MENAFN
- Youm7) أعلنت دار Canongate للنشر، فى إدنبره، فى المملكة المتحدة، عن صدور كتاب "تاريخ المرأة فى 101 موضوع"، للكاتبة أنابيل هيرش، والمترجمة إليانور أوبديجراف، والذى يندرج ضمن فئة كتب التاريخ.
تسرد الكاتبة أنابيل هيرش، فى كتابها "تاريخ المرأة فى 101 موضوع" تاريخا ظل مهملا، لعقود طويلة، تاريخًا ليس شاملاً ونهائيًا، ولكنه شيء أكثر هدوءًا وأكثر حميمية وخصوصية، عبر رحلة واحدة، تعمقت فى تاريخ النساء الرائع والمتنوع في كثير من الأحيان.
كتاب تاريخ المرأة فى 101 موضوع
فى هذا الكتاب، تقول دار النشر إن الكاتبة أنابيل هيرش، فتحت خزانة التاريخ بحثا عن أشياء لمتعة الأنثى، وبعضها لإخضاع الأنثى، وأشياء نسائية احتفل بها التاريخ، ونساء نسيها التاريخ ظلمًا؛ ونساء تمردن على الواقع.
ومن خلال هذا التعمق فى التاريخ تبرز الكاتبة أنابيل هيرش التنوع والفروق الدقيقة فى العديد من الموضوعات والقضايا التى تخلق أو تكتب من خلالها تاريخًا جديدًا مزدحمًا وغير متوقعا وذكيًا ومنيرًا، ليكشف هذا التصحيح الذي طال انتظاره فى التاريخ النسائى.
وتقول دار Canongate للنشر إن كتاب "تاريخ المرأة في 101 موضوع" هو قصة الأنوثة كما لم تروى من قبل، وتؤرخ تاريخًا جديدًا غير متوقع وذكي ومضيء دائمًا.
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