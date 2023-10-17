صدر حديثًا.. تاريخ المرأة فى 101 موضوع.. قصة الأنوثة كما لم تروَ من قبل

MENAFN - Youm7) أعلنت دار Canongate للنشر، فى إدنبره، فى المملكة المتحدة، عن صدور كتاب "تاريخ المرأة فى 101 موضوع"، للكاتبة أنابيل هيرش، والمترجمة إليانور أوبديجراف، والذى يندرج ضمن فئة كتب التاريخ.

تسرد الكاتبة أنابيل هيرش، فى كتابها "تاريخ المرأة فى 101 موضوع" تاريخا ظل مهملا، لعقود طويلة، تاريخًا ليس شاملاً ونهائيًا، ولكنه شيء أكثر هدوءًا وأكثر حميمية وخصوصية، عبر رحلة واحدة، تعمقت فى تاريخ النساء الرائع والمتنوع في كثير من الأحيان.

كتاب تاريخ المرأة فى 101 موضوع

فى هذا الكتاب، تقول دار النشر إن الكاتبة أنابيل هيرش، فتحت خزانة التاريخ بحثا عن أشياء لمتعة الأنثى، وبعضها لإخضاع الأنثى، وأشياء نسائية احتفل بها التاريخ، ونساء نسيها التاريخ ظلمًا؛ ونساء تمردن على الواقع.

ومن خلال هذا التعمق فى التاريخ تبرز الكاتبة أنابيل هيرش التنوع والفروق الدقيقة فى العديد من الموضوعات والقضايا التى تخلق أو تكتب من خلالها تاريخًا جديدًا مزدحمًا وغير متوقعا وذكيًا ومنيرًا، ليكشف هذا التصحيح الذي طال انتظاره فى التاريخ النسائى.

وتقول دار Canongate للنشر إن كتاب "تاريخ المرأة في 101 موضوع" هو قصة الأنوثة كما لم تروى من قبل، وتؤرخ تاريخًا جديدًا غير متوقع وذكي ومضيء دائمًا.