روايات البوكر.. نزهة إلى مصنع الزجاجات من أعظم الروايات فى كل العصور

MENAFN - Youm7) نزهة إلى مصنع الزجاجات.. رواية للكاتبة الإنجليزية العالمية بيريل بينبريدج، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى، والتى وصفت بأنها واحدة من أعظم الروايات فى كل العصور

عندما كتبت بيريل بينبريدج رواية The Bottle Factory Outing، قامت بتجذير القصة في الوقت الذي قضته في العمل كفتاة قبو بعد طلاقها. تدور أحداث روايتها التى وصفت بالكوميديا السوداء حول "فريدا" و"بريندا"، اللتين تعملان في مصنع لتعبئة النبيذ نهارًا ويتشاركان سريرًا لندنيًا يفتقر إلى السحر ليلًا. هناك يأس في الجو، لكن يوم العمل بالخارج يوفر جزءا من الحرية.

نزهة إلى مصنع الزجاجات





تركب الفتيات في سيارتي فورد كورتينا وميني، وتنطلق الفتيات ومجموعة من زملاء العمل على الطريق في جولة في وندسور. لكن التوترات تتصاعد بعد انتهاء مشادة بين الزوجين، وتحديدا حينما يتم العثور على جثة الزوجة لاحقا، وعلى مدار السرد يشعر القارئ بأنه غير متيقن عن هوية القاتل، خاصة أنه عثر عليها في الجزء الخلفي من السفينة فى برميل من أجل التخلص منها فى البحر.

رواية بيريل بينبريدج هى عبارة عن رواية مرعبة، وصفتها صحيفة The Observer بأنها "واحدة من أعظم الروايات فى كل العصور".

بيريل بينبريدج كاتبة حائزة على رتبة سيدة قائد فى الإمبراطورية البريطانية، ولدت فى 21 نوفمبر 1932 ورحلت عن عالمنا فى 2 يوليو 2010، وهي كاتبة إنجليزية من ليفربول، واشتهرت بسبب رواياتها النفسية، التى غالبًا ما كانت تدور أحداثها حول حكايات مرعبة حصلت ضمن الطبقة العاملة الإنجليزية.

فازت بينبريدج بجائزة ويتبرد لأفضل رواية فى عامى 1977 و1996؛ وقد رشحت خمس مرات لجائزة بوكر، ووصفت فى عام 2007 بأنها "كنز وطني"، وفي عام 2008، صنفت التايمز بينبريدج على قائمتها بين "أعظم عشرة كتاب بريطانيين منذ عام 1945".