ترجمة جديدة لرواية 1984.. لماذا؟.. المترجم عبد المقصود عبد الكريم يكشف الأسباب

MENAFN - Youm7) على مدار ما يزيد عن 70 عاما ترجمت رائعة الكاتب البريطانى العالمى جورج أورويل "1984" إلى العديد من اللغات، وهو أمر طبيعى بالنسبة لواحدة من أشهر روايات القرن العشرين، ولكن لماذا تقوم بعض دور النشر بإصدار ترجمة "جديدة" لها، بينما توجد العديد من الترجمات العربية لنفس الرواية؟

هذا السؤال، طرحه وأجاب عليه المترجم عبد المقصود عبد الكريم، الذى صدر له حديثا ترجمة عربية جديدة لرواية "1984"، وقال فى مقدمة ترجمته الصادرة عن مكتبة المتنبى:

ترجمة رواية 1984 أو بتعبير أدق ترجمات رواية 1984 وهى كثيرة على ما يبدو، لكن الوقت لم يسمح لى إلا بالاطلاع على ترجمتين، ولعل السؤال الذى قد يتبادر للذهن بمجرد الكلام عن ترجمة جديدة لرواية، بعد صدور ترجمات عربية عديدة لها: لماذا ترجمة جديدة؟.

رواية 1984 للكاتب جورج أورويل





وأقول: هناك دائما أسباب لترجمة جديدة لنص أدبى، وخاصة حين يكون من طراز 1984، وهى رواية عظيمة وعميقة وتقبل قراءات وتفسيرات لا حصر لها، وهى أيضا رواية صعبة الترجمة، يواجه المترجم مشكلات كثيرة فى ترجمتها، والأكثر صعوبة نقل المزاج السائد فى الرواية.

ولعل أول هذه الأسباب، البحث عن مزيد من الدقة، ثانيها بصمة المترجم، أو أسلوبه، وخاصة حين يكون شاعرا وصاحب خبرة فى الترجمة لا بأس بها، وهناك أيضا درجة استيعاب المترجم للنص الأجنبى.

ويمكن أن أقول باختصار: إننى رأيت ضرورة إصدار ترجمة جديدة كاملة لهذه الرواية، وكاملة هنا تعنى ترجمة الملحق الخاص بالنيوسبيك، اللغة التى تبتكر لتلبية متطلبات النظام الاستبدادي الذى يصفه أورويل، وهو ملحق تجاهلته معظم الترجمات، ولا يوجد، على سبيل المثال، فى الترجمتين اللتين توفرتا لى.

الرواية تدور بإيجاز فى دولة أوقيانوسيا، وهى دولة تسعى إلى الانفصال عن الماضى، وعن كل ما يذكر الإنسان بأنه إنسان. تبتكر أوقونوسيا لغة جديدة، تسمى النيوسبيك، وقد فضلت التعامل مع المصطلح على أنه اسم علم، وبالتالى احتفظت بنطقه الأصلى، وخاصة لأن أورويل يعرف النيوسبيك، فى الرواية، بأنها لغة جديدة، وبالتالى من العبث ترجمة الكلمة إلى "لغة جديدة" وأعرفه بأنه لغة جديدة، وتعاملت مع الأولدسبيك، أو اللغة القديمة، بالرؤية نفسها.

وفى هذه الدولة تقسم الساعات إلى 24 ساعة، ولا توجد إلا ساعة واحدة مقسمة إلى 12 ساعة، ساعة فى محل خردة، والنظام المتبع نظام 24 ساعة، والتزمت به فى الترجمة، ومن الخطأ، فى رأيي، أو عد فهم المزاج السائد فى الرواية، تحويل نظام الساعة فى الترجمة، على سبيل المثال ترجمة الساعة 15 إلى الساعة 3 مساء، وفى الرواية أيضا يذكر أورويل الساعة التوقيت العسكرى، وهو توقيت يتفق مع دولة استبدادية فى حرب دائمة، وهنا أيضا، التزمت به ولم أترجمه إلى التوقيت المعتاد.

باختصار: حاولت، قدر المستطاع، الحفاظ على المزاج العام السائد فى الرواية، أو بالأحرى فى أوقيانوسيا، وهذا المزاج، فى رأيي، جوهر الرواية، كل ما يدور فى الرواية يحاول أن ينقل لنا هذا المزاج الاستبدادى العسكرى.