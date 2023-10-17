كذب المنجمون ولو صدفوا... تعرف على نبوءات العراف نوستراداموس

MENAFN - Youm7) كان نوستراداموس من أشهرالمنجمين الفرنسيين خلال في القرن السادس عشر، ولا يزال هو ونبوءاته التي يبجلها البعض ويسخر منها آخرون حتى اليوم وبعد قرون من حياته لا تزال موضوعًا للنقاش.

ولد نوستراداموس في فرنسا عام 1503، عمل فى البداية كطبيب وبدأ ممارسته الطبية فى ثلاثينيات القرن السادس عشر، على الرغم من أنه فعل ذلك دون الحصول على شهادة طبية، وفقا لما ذكره

بريتانيكا

بدأ بالتنبؤات منذ حوالي عام 1547، ونشر تنبؤاته في كتاب بعنوان القرون (1555)،، اكتسب نوستراداموس سمعة سيئة خلال حياته عندما تحققت تنبؤاته.

حتى أنه تمت دعوته إلى بلاط كاثرين دي ميديشي، ثم زوجة الملك هنري الثاني ملك فرنسا،

للتطلع على الأبراج لأطفالها.

تميل تنبؤات نوستراداموس إلى أن تكون حول أنواع عامة من الأحداث، مثل الكوارث الطبيعية والأحداث المرتبطة بالصراعات والتي تميل إلى الحدوث بانتظام مع مرور الوقت.

ويعتقد بعض الناس أن نبوءاته تنبأت بأحداث فعلية، مثل وفاة هنري الثاني، والثورة الفرنسية، وصعود نابليون، وصعود أدولف هتلر، وهجمات 11 سبتمبر.

ويرى آخرون أنه نظرًا لأن نبوءاته تميل إلى أن تكون حول أنواع عامة من الأحداث التي تحدث بشكل متكرر عبر التاريخ - ومكتوبة بطريقة غامضة ومبهمة - فمن الممكن العثور على نبوءة تبدو متطابقة تقريبًا مع أي حدث يحدث.