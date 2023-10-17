ما تضيعش وقتك.. طريقة تحويل مواقع الويب لأيقونات على سطح المكتب

MENAFN - Youm7) أتاحت أبل للمستخدمين في نظام التشغيلmacOS Sonomaالذين يستخدمون متصفحSafari 17 ، القدرة على تحويل مواقع الويب إلى "تطبيقات ويب" يمكن أن تكون موجودة على سطح المكتب بجهاز Mac ويمكن الوصول إليها مثل أي تطبيق آخر، دون الحاجة إلى فتح متصفح، وفقًا لموقع macrumors.

بفضل الخيار الجديد في متصفح Safari من Apple، أصبح من الممكن الآن أخذ أي موقع ويب تزوره بانتظام على الإنترنت، وتحويله إلى "تطبيق ويب" مستقل موجود في سطح المكتب بجهاز Mac ، ويكون جاهزًا للوصول إليه متى شئت.

تعمل تطبيقات الويب مع Mission Control وStage Manager تمامًا مثل أي تطبيق، ويمكن أيضًا فتحها عبر Launchpad أو Spotlight Search.

كيفية تحويل أي موقع إلى تطبيق ويب:

1- في Safari، انتقل إلى موقع الويب الذي تريد تحويله إلى تطبيق ويب.

2- اختر ملف ثم إضافة إلى Dock من شريط القائمة.

3- إذا أردت، يمكنك تغيير الأيقونة بالضغط فوقها في نافذة Add to Dock، ويمكنك أيضًا تعديل اسم تطبيق الويب باستخدام حقل العنوان.

4- اضغط فوق الزر "إضافة" الأزرق لإنشاء تطبيق الويب الخاص بك.

عند فتح تطبيق الويب الجديد، ستلاحظ أن نافذته تحتوي على شريط أدوات مبسط به أزرار تنقل، ويمكن لمطوري مواقع الويب التحكم في عرض هذه الأزرار)، كما ترون في الصورة، فإن لون سمة الموقع يمتزج مع شريط الأدوات للحصول على مظهر أكثر سلاسة.

فيما يتعلق بالتنقل، يتم تحديد نطاق تطبيق الويب بواسطة مضيف صفحة الويب، بحيث يمكنك التنقل في أي مكان داخل موقع الويب، ولكن إذا قمت بالضغط فوق رابط خارج صفحة الويب، فسيؤدي ذلك إلى فتح صفحة الويب المرتبطة في Safari، لذلك، إذا كنت متكررًا لموقع ويب يتضمن قسمًا به نظام ملفات مضيف منفصل (يُشار إليه عادةً بعنوان URL جذر مختلف في شريط العناوين)، فيجب عليك إنشاء تطبيقات ويب منفصلة لكل منها.