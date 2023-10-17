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ميزة Dark Web Report من جوجل متاحة الآن.. كيف تضمن سلامة حسابك

10/17/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) يُعد تقرير Dark Web report هو أحدث محاولة من جوجل لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتها وأيضًا لتوعية المستخدمين بشأن انتهاك حساباتهم فيما يتعلق بالتعرض للويب المظلم، ومع ذلك، يتم الآن طرح ميزة Dark web report في حسابات جوجل للمستخدمين تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.


ما هي ميزة Dark Web report؟
يعد تقرير الويب المظلم ميزة تقوم بفحص الويب المظلم بحثًا عن التسريبات المحتملة وانتهاكات البيانات فيما يتعلق بحسابات المستخدمين وما إذا كانت أي معلومات شخصية بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور قد تسربت عبر الإنترنت.



وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء عملية التحقق على الويب المظلم المرتبط بعنوان البريد الإلكتروني وقد تحتوي نتائج الانتهاك على المعلومات التالية:



- اسمك

- عنوان

- رقم التليفون

- بريد إلكتروني

- رقم الضمان الاجتماعي (SSN)

- اسم المستخدم

- كلمة المرور



وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تقارير الويب المظلم متاحة لكل من المستخدمين المجانيين ومستخدمي Google One، ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي قد تكون محدودة فقط للمستخدمين المدفوعين مثل:

- مراقبة الويب المظلم باستمرار للحصول على معلوماتك الشخصية.

- تقديم نتائج لمعلومات أخرى غير عنوان بريدك الإلكتروني.

- الإخطارات للنتائج الجديدة.



خطوات تشغيل فحص الويب المظلم لحساب Google الخاص بك
- قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google

- الآن، اضغط على أيقونة الملف الشخصي وحدد خيار تقرير الويب المظلم

- ثم، في الصفحة التالية، اضغط على زر تشغيل المسح

- انتظر حتى تكتمل عملية المسح ثم تحقق من النتيجة

- إذا وجدت بعض الانتهاكات لحسابك، فإن Google توصي أيضًا باقتراحات حول الخطوات المحتملة التي يجب اتخاذها.
















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