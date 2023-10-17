لو نسيت الباسورد الجديد.. طريقة فتح موبايلك الأيفون بسهولة

MENAFN - Youm7) وفر نظام التشغيلiOS 17 ميزة مفيدة للمستخدمين، فإذا قمت بتغيير رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك ونسيته بعد فترة وجيزة، فإن Apple تقدم لك فترة سماح مدتها 72 ساعة لإصلاحه دون قفل جهازك، وفقًا لموقع macrumors.

وقد أصبح من الممكن الآن إعادة تعيين رمز المرور الجديد لجهاز iPhone أو iPad في iOS 17 وiPadOS 17، باستخدام رمز المرور السابق الذي استخدمته لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إجراء التغيير، بمعنى آخر، تتيح لك Apple استخدام رمز المرور القديم الخاص بك خلال 72 ساعة من تعيين رمز جديد، وهو أمر مفيد إذا كنت شخصًا من المحتمل أن ينسى رمز المرور الذي تم إنشاؤه حديثًا.

عند إدخال رمز مرور غير صحيح على جهاز يعمل بنظام iOS 17 بعد إجراء التغيير، ما عليك سوى الضغط على هل نسيت رمز المرور؟ الموجود أسفل الشاشة لاستخدام خيار Try Passcode Reset، يتيح لك الضغط عليه استخدام رمز المرور القديم لإنشاء رمز مرور جديد آخر.

للحماية في حالة معرفة شخص ما لرمز المرور الخاص بك، يوجد أيضًا إعداد "انتهاء صلاحية رمز المرور السابق الآن" الذي يمكنك الاستفادة منه، (لاحظ أنه إذا استخدمت هذا الخيار، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام رمز المرور القديم للوصول إلى جهازك إذا نسيت رمز المرور الجديد) لاستخدام الخيار الجديد في iOS 17، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل وحدد Face ID/Touch ID ورمز المرور.

2- ضمن "إعادة تعيين رمز المرور المؤقت"، انقر فوق انتهاء صلاحية رمز المرور السابق الآن.

3- اضغط على انتهاء الصلاحية الآن للتأكيد.

لا يزال من الممكن تغيير كلمة مرور حساب Apple ID باستخدام رمز المرور الخاص بجهاز iPhone، على الرغم من تقرير صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير الذي سلط الضوء على حالات تجسس اللصوص على مستخدمي iPhone في الأماكن العامة عندما يقومون بإدخال رمز المرور الخاص بهم، ثم سرقة الجهاز من أجل الانتشار على نطاق واسع، الوصول إلى الجهاز.