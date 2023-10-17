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داعمو غزة يتهمون فيس بوك بحجب منشورات الدعم.. وميتا ترد: خطأ تقنى

10/17/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) اتهم آلاف المؤيدين الفلسطينيين منصة ميتا بأنها تقييد وصول هذه المنشورات، وانه يجري حجبها أو إزالتها من فيسبوك وانستجرام، حتى لو كانت الرسائل لا تنتهك قواعد المنصات، لكن من جهتها اعترفت شركة ميتا، المالكة لشبكتي التواصل الاجتماعي، أن بعض تلك المنشورات تم إخفاؤها عن الأنظار بسبب خطأ عرضي في أنظمة الشركة.



وبحسب صحيفة nytimes الأمريكية، فقال المستخدمون، على وجه الخصوص، إن رسائل الدعم للمدنيين الفلسطينيين، الذين شرد العديد منهم أو أصيبوا أو قُتلوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، تم إخفاؤها من المنصات.



وأفاد بعض الأشخاص أيضًا أن فيسبوك قام بقمع الحسابات التي دعت إلى احتجاجات سلمية في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتصامات المخطط لها في منطقة خليج سان فرانسيسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وقالت آية عمر، مهندسة الذكاء الاصطناعي، لصحيفة نيويورك تايمز إنها لم تتمكن من رؤية حسابات وسائل الإعلام الفلسطينية التي تقرأها بانتظام لأن ميتا وانستجرام كانا يحظران تلك الحسابات، وقالت إن الناس كانوا يرون نسخة منقحة للأحداث التي تحدث في غزة.



وقال معهد هامبتون، وهو مركز أبحاث، في منشور على X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن“انستجرام وفيسبوك يحظران بشكل نشط المنشورات حول التاريخ الفعلي لإسرائيل/فلسطين، ويخفيانها أحيانًا على أنها 'صعوبة تقنية'".



وحذرت Meta من أن بعض المنشورات قد يتم حظرها أو تعليقها مؤقتًا لأنها تتخذ إجراءات للتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي، وقالت الشركة إنه في بعض الحالات، كانت هناك صعوبات فنية أدت إلى منع المنشورات التي كان ينبغي أن تكون مرئية على نطاق واسع.



وقال آندي ستون، المتحدث باسم Meta، في منشور على X: "لقد حددنا خطأً يؤثر على جميع القصص التي تعيد مشاركة منشورات Reels وخلاصة، مما يعني أنها لم تظهر بشكل صحيح في صفحة قصص الأشخاص، مما أدى إلى انخفاض كبير في الوصول"، واستكمل "أثر هذا الخطأ على الحسابات بالتساوي في جميع أنحاء العالم ولم يكن له أي علاقة بموضوع المحتوى - وقد قمنا بإصلاحه في أسرع وقت ممكن."



ويبدو أن أحد الهاشتاجات، #Zionistigram، الذي تم إرفاقه بالمنشورات التي تنتقد قمع انستجرام للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، قد تم إلغاؤه مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يُظهر أي نتائج ضمن عمليات البحث عن هذا المصطلح.



وقد توافد العديد من المؤيدين الفلسطينيين على منصات أخرى لنشر رسائلهم، بينما انتقدوا الإشراف على محتوى ميتا، وقد شهد موقع LinkedIn، الذي يستخدم بشكل أساسي للتواصل المهني، تدفقًا للمشاركات التي تنتقد رد فعل إسرائيل على حماس ودعم الضحايا المدنيين في غزة.



ونشر آخرون في أقسام التعليقات منشورات عبر حسابات إنستغرام وفيسبوك التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق، مطالبين بالدعم، وقد امتلأت التعليقات الواردة تحت أحدث منشور لبيونسيه، التي يضم حسابها على إنستغرام أكثر من 318 مليون متابع، بمؤيدين فلسطينيين وإسرائيليين يحاولون حشد الدعم لقضاياهم، تم نسخ العديد من هذه الرسائل ولصقها لتوزيعها على نطاق أوسع عبر Instagram وFacebook.



وفي منشور على مدونتها الأسبوع الماضي، قالت Meta إنها تطبق سياسات المحتوى الخاصة بها بالتساوي، وقالت الشركة: "نريد أن نؤكد مجددًا أن سياساتنا مصممة لمنح الجميع صوتًا مع الحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا"، "نحن نطبق هذه السياسات بغض النظر عمن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة."



واعترفت ميتا أيضًا بأن سياساتها قد لا يتم تطبيقها بشكل مثالي في كل مرة، خاصة في أوقات الأزمات العالمية، وقالت الشركة: "بالنظر إلى الكميات الكبيرة من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه إلينا، فإننا نعلم أن المحتوى الذي لا ينتهك سياساتنا قد تتم إزالته عن طريق الخطأ".












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