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TSMC تؤكد تفوقها على إنتل في سباق التكنولوجيا لصنع الرقائق الإلكترونية

10/17/2023 4:27:19 AM
(MENAFN- Youm7) قال مؤسس TSMC، موريس تشانغ، إن إنتل لن تفوز في سباق تطوير الشرائح الإلكترونية، وستبقى في "ظل" الشركة التايوانية، واعترفت شركة Intel بأن تصميمات شرائح Mac الخاصة بشركة أبل هي أكثر تقدمًا من أي شريحة كمبيوتر تقدمها الشركة الأمريكية حاليًا، لكن الرئيس التنفيذي للشركة اقترح مرارًا وتكرارًا أنها ستلحق في النهاية بشركة TSMC ثم تتفوق عليها، بحسب موقع
MacRumors.



وفي نفس الوقت، فإن شركة أبل كانت محبطة من توقيت إطلاق أجهزة Mac الذي تتحكم فيه شركة انتل بسبب تصنيع وحدات المعالجة المركزية الجديدة، لكنها بدت راضية بمواصلة التطوير بوتيرة مريحة.



عندما قامت شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى تصميمات الرقائق الخاصة بها، بدا أن صانع الرقائق الأمريكي فوجئ بمدى تفوق أداء رقائق السلسلة M بشكل كبير على عروضها الخاصة.



من الواضح أن إنتل لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية الرد، ولقد رفضت شركة أبل بشكل مختلف ووصفتها بأنها "علامة تجارية لأسلوب الحياة"، وسخر من شركة أبل في حملات إعلانية متعددة.



في الشهر الماضي فقط، قال الرئيس التنفيذي لشركة Intel، بات جيلسنجر، إنها ستلحق بشركة Apple Silicon بحلول العام المقبل، ولكن كما ذكرت Tom's Hardware، فإن مؤسس TSMC لا يوافق على ذلك.



لا يرى موريس تشانج أن شركة إنتل تشكل تهديدًا كبيرًا، وفقًا لموقع moneyUDN، وأشار إلى أنه على الرغم من حصول إنتل على دعم كبير وتأييد من حكومة الولايات المتحدة، إلا أنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا لشركة TSMC ما لم تتمكن من تعزيز الجوانب المختلفة لعملياتها في المسابك مثل الريادة التكنولوجية ومعدلات الإنتاج والتسعير التنافسي.














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