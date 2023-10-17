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%18 انخفاض مبيعات الكهرباء الوطنية لكبار المشتركين

10/17/2023 4:24:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ارتفع حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية لمشتركيها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.03 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا لبيانات شركة الكهرباءالوطنية زاد حجم هذه الطاقة إلى 324.2 جيجا واط/ ساعة من نحو 320.9 جيجا واط/ ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من الماضي.
وكان الحجم الأكبر من المبيعات للمشتركين الكبار بحجم 219.9 جيجا واط مقارنة مع 268.6 جيجا واط خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، وبتراجع نسبته 18.13 %، فيما ارتفعت المبيعات إلى المشتركين الآخرين بشكل مباشر من الكهرباء الوطنية إلى 104.3 جيجا واط مقارنة مع 52.3 جيجا واط حتى نهاية أيلول (سبتمبر) من العام الماضي وبزيادة 99.43 %.
يأتي ذلك من إجمالي طاقة باعتها شركة الكهرباء الوطنية لكافة القطاعات والشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو16017.6 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 15554.3 جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 2.98 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد)، التي ارتفعت مشترياتها بنسبة 2.95 % لتبلغ نحو 15528جيجاواط/ ساعة خلال 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 15083.2جيجا واط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت الحصة الأكبر من هذه الطاقة من نصيب شركة الكهرباء الأردنية وبحجم بلغ 9540.3 جيجا واط/ ساعة مقارنة مع 9209.8 جيجا واط/ ساعة خلال نقس الفترة من العام الماضي وبزيادو نسبتها 3.59 %.
ووفقا للبيانات نفسها، زاد حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 10.12 %. وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 165.4جيجا واط/ ساعة، مقارنة مع 150.2 جيجا واط/ ساعة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وخلال هذه الفترة تراجع حجم الصادرات إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بنسبة 3.92 بإجمالي بلغ نحو 4.9 جيجا واط /ساعة، مقارنة مع 5.1 جيجا واط /ساعة خلال الفترة نفسها من العام 2022.
أما حجم الطاقة المصدرة فكان إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) وبزيادة بنسبة 10.61 % إلى 160.5 جيجا واط /ساعة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 145.1 جيجا واط/ساعة، خلال الفترة نفسها من العام 2022.
ومن المنتظر أن يبدأ الأردن قريبا بتزويد العراق مبدئيا بثلث القدرة الكهربائية المتفق عليها بين البلدين كمرحلة أولى وبقدرة تزويد تبلغ 50 ميغا واط واط/ ساعة إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط.
وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي، 5.36 مليون دینار، مقارنة مع 5.13 مليون دينار بنهاية العام 2021، أي بزيادة نسبتها 7.6 % وفقا للتقرير السنوي للشركة.، فيما بلغت إيرادات الطاقة العام الماضي 1.36 مليار دينار، مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي، مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه.

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