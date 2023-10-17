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الصفدي: تهجير أهالي غزة مرفوض ونحن قريبون من إدخال المساعدات

10/17/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المجتمع الدولي بدا يدرك حجم الكارثة التي تقع في غزة، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو 10 أيام.

الصفدي، قال في تصريحات له عبر برنامج الوكيل على راديو هلا،“إننا قريبون جداً من إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة”.

وأوضح الصفدي، أن الأردن يعمل بكل إمكاناته لوقف الحرب لحماية أهلنا في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل فوري للقطاع.

وشدد على أن جهود الملك مستمرة لحشد دعم دولي أكبر لوقف الحرب على غزة.

وأكد على أن الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وسيعمل الجهود مع المجتمع الدولي لمنع ذلك.

واعتبر الصفدي، أن إيقاف المساعدات عن غزة ومحاولة تهجيرهم“جريمة حرب”، مضيفا أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة مثلما تعامل مع الحرب على أوكرانيا من منطلق القوانين والمعاهدات الدولية.

وكشف الصفدي، أن الملك سيلتقي اليوم مجلس النواب الألماني لحشد المزيد من الدعم لغزة والقضية الفلسطينية.

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