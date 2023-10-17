الصفدي: تهجير أهالي غزة مرفوض ونحن قريبون من إدخال المساعدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس
الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المجتمع الدولي بدا يدرك
حجم الكارثة التي تقع في غزة، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ نحو
10 أيام.
الصفدي، قال في
تصريحات له عبر برنامج الوكيل على راديو هلا،“إننا قريبون جداً من إدخال مساعدات
إنسانية إلى غزة”.
وأوضح الصفدي،
أن الأردن يعمل بكل إمكاناته لوقف الحرب لحماية أهلنا في غزة، وإدخال المساعدات
الإنسانية والإغاثية بشكل فوري للقطاع.
وشدد على أن
جهود الملك مستمرة لحشد دعم دولي أكبر لوقف الحرب على غزة.
وأكد على أن
الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وسيعمل الجهود مع المجتمع الدولي
لمنع ذلك.
واعتبر الصفدي،
أن إيقاف المساعدات عن غزة ومحاولة تهجيرهم“جريمة حرب”، مضيفا أن على المجتمع
الدولي التعامل مع الحرب على غزة مثلما تعامل مع الحرب على أوكرانيا من منطلق
القوانين والمعاهدات الدولية.
وكشف الصفدي، أن
الملك سيلتقي اليوم مجلس النواب الألماني لحشد المزيد من الدعم لغزة والقضية
الفلسطينية.
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