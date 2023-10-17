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رئيس ديوان المحاسبة يشارك في ملتقى القادة لدعم استقلالية الأجهزة الرقابية

10/17/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن استقلالية أجهزة الرقابة تعد من المتطلبات الأساسية التي تحرص عليها المنظمات الدولية التي تنضوي تحتها أجهزة الرقابة كالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي).
وقال الحمادين عقب مشاركته في الملتقى الذي نظمته مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI) بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي عقد في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 11-13/10/2023، بعنوان " دور قادة الأجهزة العليا للرقابة في دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة"، ان الاستقلالية لا تعني بأي شكل من الأشكال الانعزالية عن باقي مؤسسات الدولة بل على العكس من ذلك يجب ان تبني شراكة حقيقية وتفاعل إيجابي مع مختلف الجهات وخاصة التشريعية والقضائية والرقابية ومؤسسات المجتمع المدني وبما يخدم الصالح العام ويعزز قيم المواطنة والمساءلة.
وأضاف الحمادين بأن اللقاء بحث كذلك أهمية استقلالية الأجهزة ومنتسبيها كمكون أساسي لأطر المساءلة في الدولة، إضافة لمعايير النزاهة الدولية والسلوك والممارسات الأخلاقية المتمثلة بقيم الموضوعية والحيادية التي تحكم عمل تلك الأجهزة والتي تمتلك تفويضها من المواد الدستورية والقانونية والتي تعود بمنفعتها النهائية على الدولة والمواطنين، وكذلك علاقة الرأي العام باستقلالية الجهاز الرقابي الأعلى بما في ذلك دور الاعلام.
كما تخلل الملتقى مناقشة عدة محاور وأوراق عمل قدمتها العديد من الأجهزة الرقابية والمنظمات الدولية المعنية، تضمنت أهمية استقلالية الاجهزة العليا للرقابة من وجهة نظر الحكومة وشركاء التنمية وعلاقة الاجهزة الرقابية بوزارة المالية والموازنة العامة، والمانحين انطلاقاً من اهدافهم المشتركة المتمثلة في ضمان المساءلة والشفافية والحكم الرشيد والاستخدام السليم للمال العام.
كما عرض خلال الملتقى نماذج تبرز موضوع الاستقلالية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات المهنية وعلاقة ذلك بالمساءلة، فضلاً عن استقلالية الجهاز الأعلى للرقابة من وجهة نظر الحكومة، وشركاء التطوير مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وصندوق النقد الدولي. (IMF)
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة المواطنين، كوسيلة لتعزيز المساءلة العامة وتحقيق التكامل من خلال عمليات تدقيق ورقابة ومساءلة أعلى جودة وأكثر فاعلية.
وعلى هامش الملتقى عقد الحمادين عدة لقاءات مع رؤساء أجهزة الرقابة المشاركين في الملتقى، ومسؤولين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وممثلي مشروع اصلاح القطاع العام (PSI)، لمناقشة دور ديوان المحاسبة الأردني في المشروع، وبحث امكانية تعزيز التعاون المشترك وتقديم مشاريع تعاون مستقبلية لتطبيق معايير الشفافية وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة في موضوع المساءلة.
واختتم الحمادين فعاليات المشاركة في الملتقى بزيارة مقر السفارة الأردنية لدى الجمهورية الفرنسية، والتقى بسفيرة المملكة لينا الحديد، وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مشاريع التعاون مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الــــ(OECD) والتوصيات التي خرج بها الملتقى.

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