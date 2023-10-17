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الملك: المنطقة على شفا السقوط في الهاوية وخطر حقيقي لتوسع الحرب

10/17/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، استكمالا للقاءات يجريها جلالته في جولة أوروبية لحشد موقف دولي لوقف الحرب على غزة، تشمل بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

ودعا جلالته خلال مؤتمر صحفي مع شولتس، إلى العمل الجماعي لإنهاء الوضع المأساوي والخطير للغاية في غزة، مضيفا "نجتمع اليوم في أوقات صعبة للغاية، لقد فقدنا الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء من فلسطينيين وإسرائيليين".

وأشار جلالته إلى أن المزيد من الأرواح معرضة للخطر، إذ لا يستطيع مئات الآلاف الوصول إلى الغذاء والماء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى، مشددا على أن هذا الأمر غير مقبول على جميع المستويات، قانونيا وإنسانيا.

وأضاف جلالته أن هذا العام يعتبر بالفعل الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين في الذاكرة الحديثة، وسيزداد الأمر سوءا ما لم نوقف هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي تسببها، داعيا الجميع إلى إيقافها.

وأكد جلالته أن على الجميع الوقوف ضد جميع أشكال العنف، ومع ضحاياه، بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم.

وقال إن المنطقة برمتها على شفا السقوط في هاوية تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار، موضحا أن خطر توسع هذه الحرب حقيقي، وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع، داعيا إلى بذل كل الجهود للتأكد من أن الأمور لن تتفاقم إلى هذا الحد.

ودعا جلالته إلى توفير المساعدات الإنسانية على الفور، وحماية المدنيين، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة واضحة فيما يتعلق بالالتزام بحماية المدنيين وفي إدانة استهداف الأبرياء.

وأضاف جلالته "نحن ندين قتل المدنيين من كلا الجانبين، ويجب على العالم كله أن يفعل ذلك، بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلا".

وأكد جلالته أن الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية، وليس أمنية فقط، مشددا على أن استعادة عملية سياسية جادة قادرة على أن تقودنا إلى السلام على أساس حل الدولتين، هي السبيل الوحيد نحو مستقبل آمن للفلسطينيين والإسرائيليين، وللجميع في المنطقة.

وقال جلالته إن "التحدي أمامنا كبير، لكن إرادتنا لتحقيق ذلك يجب أن تكون ثابتة من أجل شعوبنا التي عانت ما يكفي من الحرب وما يكفي من الألم والخسارة، ومن أجل الضحايا الأبرياء الذين سقطوا وما زالوا يسقطون منذ اندلاع دوامة العنف هذه منذ أكثر من 10 أيام".

وقال لسولتش إن الدور الألماني حاسم لاستقرار المنطقة، وكان دعمكم للأردن ثابتا، وعلى مدى السنوات السبعين الماضية من العلاقات الدبلوماسية، قمنا ببناء أساس لا يتزعزع من التعاون المثالي.

وأضاف "رغم الأزمات والصراعات والتحديات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا التعاون يظل ثابتا، وكان دعمكم محوريا في تعزيز جهودنا التنموية، ونقدر التزامكم المستمر".

وقال جلالته إنه اختتم جولة من المباحثات المثمرة للغاية لاستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتجارة والتدريب المهني والصناعة، مضيفا أن الأردن يستعد لاتخاذ خطوة كبيرة في تعزيز التعاون في مجال رأس المال البشري، بالتخطيط لإطلاق مركز أردني ألماني لتسهيل حركة العمالة من أجل تأهيل الأردنيين الباحثين عن فرص عمل بشكل أفضل.

وأشاد جلالته بالدور القيادي الذي تلعبه ألمانيا في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين، مؤكدا أن "هذا أمر مهم" بشكل خاص بالنسبة للأردن، حيث يشكل اللاجئون أكثر من ثلث السكان.

وقال جلالته إن ألمانيا رائدة في تقديم الدعم وحشده، انطلاقا من إدراكها العميق بأن الوقوف إلى جانب اللاجئين والمجتمعات المستضيفة يشكل ضرورة أخلاقية عالمية ومسؤولية مشتركة.

من جانبه، أكد شولتس على أنه من الواجب عدم المساس بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.

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