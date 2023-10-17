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وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى سواحل إسرائيل

10/17/2023 4:24:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قرار بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي لاحتمال نشرهم في إسرائيل لتقديم المساعدة في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي، وفقا للعديد من مسؤولي الدفاع في الولايات المتحدة فيما أكدت قناة "سي أن أن" أن وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتجه إلى سواحل إسرائيل منتصف ليلة الاثنين على الثلاثاء.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن أوستن أصدر القرار، ليلة الأحد، وطلب تقريرا عن عدد القوات التي يمكن إرسالها ومن أين، ولفت المسؤولون إلى أن الأمر لا يعني أن تلك القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيا منها سيشارك في أدوار قتالية إذا ذهبوا إلى إسرائيل، لكنهم أوضحوا أن قرار أوستن أدى إلى تقصير الوقت الذي سيتعين على تلك القوات الاستعداد للانتشار في إسرائيل إذا صدرت لها الأوامر.


ويأتي ذلك في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط لإرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنه لا توجد خطط لمشاركة القوات الأمريكية بشكل مباشر في أي عمليات عسكرية إسرائيلية ضد حركة "حماس".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من نشر تقريرا عن احتمال نشر قوات أمريكية في إسرائيل. وكالات

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