71 شهيداً ومئات الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل جنوبي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد 71 فلسطينيا، فيما أصيب المئات، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مدينتي رفح وخانيونس، جنوبي قطاع غزة.
وأفادت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، بأنه تم استهداف منزل لعائلة زعرب في مدينة رفح، من قبل طائرات الاحتلال، حيث نُقل 28 شهيداً من المكان، كما تم استهداف منزل لعائلة "بكر" في شارع القساطنة بمحافظة خانيونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
كما استشهد أكثر من 15 مواطناً فلسطينيا، في قصف منزل عائلة اللمداني في الحي الياباني غربي مدينة خانيونس.
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