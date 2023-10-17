بعد عمله لـ 40 عاما.. الغارديان تقيل رسام كاريكاتير بسبب غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل إنه طرد من صحيفة "الغارديان" على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة "معاديا للسامية".
ويزعم رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة اليسارية لأكثر من 40 عاما، أنه قيل له إنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لبنيامين نتنياهو.
وفي الصورة، يرتدي رئيس الوزراء الإسرائيلي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه المكشوف، ويجهز قطعا على شكل غزة، مع تعليق: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".
واعتبر النقاد هذا إشارة إلى "شيلوك"، المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية، الذي يطلب "رطلا من اللحم" من شخص لا يستطيع سداد ثمنه.
ودافع بيل عن الصورة وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه الادعاءات.
وأصر على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ويوم الاثنين 9 أكتوبر، ادعى بيل على صفحته في منصة "إكس"، أنه قدم العمل الفني ولكن تمت "إزالته مرة أخرى".
وأضاف أنه أصبح من المستحيل تقريبا طرح هذا الموضوع، في إشارة إلى إسرائيل، لصحيفة "الغارديان" الآن دون اتهامه بنشر "استعارات معادية للسامية".
وبعد تقديمه الرسم، قال إنه تلقى مكالمة هاتفية من الصحيفة مع رسالة غامضة بشكل غريب فيها عبارة: "رطل من اللحم".
وأشار بيل في وقت لاحق إلى أن الرسم الكاريكاتوري لا معنى له إذا كان إشارة إلى مسرحية شكسبير، نظرا لأن نتنياهو "يرتدي قفازات الملاكمة".
في غضون ذلك، أكد متحدث باسم "الغارديان" الليلة الماضية أن الصحيفة لن تجدد عقده، قائلا: "لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل. لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءا مهما من صحيفة الغارديان على مدار الأربعين عاما الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق".
RT
MENAFN17102023000072011014ID1107254149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.