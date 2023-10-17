اليابان تتوقع تهدئة الوضع في غزة بأقرب وقت ممكن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.
وبحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أوضحت كاميكاوا أن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للمدنيين في غزة.
في الوقت نفسه، قالت وزيرة الخارجية اليابانية إنها أبلغت نظيرها الإسرائيلي بأن طوكيو تتوقع تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن.
وكشفت الوزيرة عن وجود 900 مواطن ياباني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى آخرين في قطاع غزة لم تكشف عن عددهم لكنها وصفته بأنه قليل.-(بترا)
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