Tuesday, 17 October 2023 01:00 GMT

الاحتلال يعتقل الفنانة دلال أبو آمنة لدعمها غزة

10/17/2023 4:24:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة، الفنانة دلال أبو آمنة من مدينة الناصرة داخل أراضي عام الـ1948، بعد نشرها منشورات دعما لغزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل عليها.

وقد أخضعت الشرطة الإسرائيلية الفنانة أبو آمنة للتحقيق دون أن "يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، وفقا لما ذكره موقع عرب 48، على لسان محاميتها.

وأكدت عبير بكر، المحامية الموكّلة بالدفاع عن الفنانة أبو آمنة في حديث لـ"عرب 48"، ذلك، مشيرة إلى أن الفنانة أبو آمنة قد اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في "فيسبوك"، جاء فيه: "لا غالب إلا الله" وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.

وذكرت المحامية بكر، أن الفنانة "لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتمّ حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار (رسمي) بتمديد اعتقالها"، غير أنها شدّدت على أن "هذه هي نية الشرطة (اعتقالها)، حتى قبل أن يحققوا معها".

وقالت بكر إن عناصر الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّة لاعتقالها.

وأوضحت أن عناصر الشرطة وصلوا منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت "تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف" بحقها.

وفي حديثها مع "عرب 48"، قالت بكر: "حاولنا حذف بعض المضامين المسيئة للفنانة لكن التحريض استمرّ" حتى بعد ذلك.

يأتي ذلك فيما تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.

في السياق، طالب الرئيس التنفيذي لمنظمة "بيتسالمو"، شاي غليك، رئيس التخنيون بروفيسور أوري سيفان، بإبعاد دائم لطلاب وأعضاء هيئة تدريس "يدعمون الإرهاب"، على حدّ وصفه.

وكتب غليك في رسالته: "علمت أن العديد من طلاب التخنيون، وحتى إحدى الموظفات، يعبرون عن دعمهم للمجزرة الرهيبة، التي قُتل فيها... 1300 شخص... بل وأكثر من ذلك الذي يدعم قتل الآلاف من الناس، ونساءً وأطفالا، وسبي اليهود، وكبار السن والأطفال".

وأضاف أن "الأمر يتجاوز الإرهاب بكثير، إنه عدو وفي زمن الحرب. في زمن الحرب، يُحكم على كل من ينضم إلى العدو بالإعدام؛ ومن غير الممكن أن تدين أولئك الذين يحاربون الإرهاب بدلا من إدانة الإرهاب".

وقال: "يجب أن أذكر أنني تلقّيت عددًا من الشكاوى المحدَّدة، من بينها بشأن الباحثة في التخنيون، دلال أبو آمانة، وهي طبيبة في علم الأعصاب، ومغنية لها مليون متابع عبر 'فيسبوك'، ومئات الآلاف غيرهم في شبكات (التواصل) الأخرى".

وذكر غليك أن أبو آمنة كتبت في منشورها: "'لا غالب إلا الله + علم فلسطين'"، مضيفا أن "هذا الشعار له بعد تاريخي مهم جدا، فهو رمز لانتصار المسلمين عندما فتحوا الأندلس... هذا هو أفظع عبارة سمعتها على الإطلاق؛ القول إن الله أراد هذه المذبحة الشنيعة؟".

وفي سياق ذي صلة، رفضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، في وقت سابق الإثنين، الاستئناف على قرار تمديد اعتقال د. عامر الهزيل حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد قرار صدر في اليوم ذاته من قبل محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، يقضي بتمديد اعتقال الهزيل، المرشح لرئاسة بلدية رهط، حتى يوم الخميس المقبل، للمرة الثانية. عرب 48

MENAFN17102023000072011014ID1107254146

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث