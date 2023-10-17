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إنتاج: تأجيل حدث القرية العربية للشركات الناشئة في عمان تضامنًا مع غزة

10/17/2023 4:23:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، تأجيل حدث "القرية العربية للشركات الناشئة" الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمان خلال الثامن والتاسع من الشهر المقبل، وذلك تضامنًا مع الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الثلاثاء، أعربت "إنتاج" عن استنكارها وشجبها للهجمات العنيفة التي يتعرض لها قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العديد من المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن.
كما أشارت الجمعية إلى التضامن العميق مع اتحاد شركات تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية "بيتا"، حيث دانت الهجمات المستهدفة للبنية التحتية التكنولوجية، والتي تسببت في قطع التواصل مع العالم الخارجي.
-- (بترا)

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