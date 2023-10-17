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صدور تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل 2023

10/17/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






صدرت في الجريدة الرسمية تعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة ٢٠٢٣ استنادا لأحكام المادة (10) من نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات رقم (۳۱).
وبحسب المادة رقم (1) تسمى هذه التعليمات وتعليمات تقييم المخاطر في بيئة العمل لسنة ٢٠٢٣) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت المادة (٢) أن يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
وتختص التعليمات بأي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات. مكان وظروف العمل يقع تحت إشراف المؤسسة يقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل الضرر المحتمل الناجم عن مصادر الأخطار المهنية.
ويتم تقييم المخاطر وهي العملية التي يتم فيها تحديد الاخطار المهنية المهنية الموجودة وتقدير المخاطر المحتملة ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين الذين قد يتاثرون بأخطار بيئة العمل.
وتعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك. على صاحب العمل تحديد من سيقوم بإجراء تقييم المخاطر من المؤهلين لتحديد مصادر.
وتضمنت المادة رقم (3) الاخطار المهنية في المؤسسة واشراك العاملين وأعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية (إن وجدت) في عملية تقييم المخاطر.
والمادة (٤) على صاحب العمل التأكد من إجراء تقييم المخاطر الجميع أماكن العمل وجميع العمليات التي تتم في المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التنقل وتغيير موقع العمل.
والمادة رقم (5) عند اجراء عملية تقييم المخاطر يجب تحديد الاشخاص الذين يتعرضون للخطر مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي: جميع العاملين والأشخاص الآخرين المتواجدين في بيئة العمل، على سبيل المثال لا الحصر وفريق الصيانة والمقاولين والزوار والموردين وممثلي العمال غير الأردنيين المبيعات والمتدربين). ب قنات العمال التالية:
المرأة الحامل أو المرضع.
العمال دون سن (۱۸) عام الاشخاص ذوي الاعاقة.
العمال الذين يعملون بشكل منفرد (مثل: حارس ليلي، عامل لوحة تحكم)
المادة (1) يحدد مستوى الخطورة لكل خطر من الاخطار الموجودة في بيئة العمل اعتماداً على
احتمال حدوث اصابة عمل أو أضرار صحية شدة الإصابة أو الاضرار الصحية الناتجة عن العمل. على صاحب العمل أو من يمثله اعتماد وتوقيع خطة للاحتياطات والتدابير الوقائية بناء على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل، وتتضمن ما يلي: الأخطار في بيئة العمل. الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العاملين من الأخطار.
المادة (7) تنص أن في بيئة العمل. الإطار الزمني لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية. الاسماء والمسميات الوظيفية للمسؤولين عن تنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية والمخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الاحتياطات والتدابير الوقائية.
المادة رقم (8) على صاحب العمل مراجعة تقييم المخاطر واصدار وثيقة تقييم مخاطر معللة مرة واحدة على الأقل كل سنتين أو عند الضرورة كما في الحالات التالية: استحداث أي عملية جديدة في المؤسسة أو حدوث تغييرات كتغيير نظام او طرق وآليات العمل او استخدام الآت جديدة قد تؤثر على بيئة العمل. ۲. عند اتخاذ أي اجراء قانوني بحق المؤسسة يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من قبل الجهات ذات العلاقة وقوع حادث عمل أو حادث وشيك أو تسجيل مرض، في بيئة العمل حدوث تغيير على التشريعات ذات العلاقة التي قد تؤثر على نتائج تقييم المخاطر في بيئة العمل.
المادة (1)
تحتوي وثيقة تقييم المخاطر في بيئة العمل على المعلومات التالية:

تاريخ تقييم مخاطر بيئة العمل. ٢. اسم المؤسسة اسم القائم على إجراء تقييم مخاطر بيئة العمل.
مكان العمل أو آلية العمل .. قائمة الأشخاص المعرضين للأخطار ٦. قائمة بالمخاطر المحددة والموجودة في بيئة العمل. تقييم مستوى المخاطر لكل خطر تم تحديده في بيئة العمل. العواقب المحتملة بعد التعرض لكل خطر محدد.

التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها للسيطرة على المخاطر.

المادة (١٠) يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بتقييم المخاطر

في بيئة العمل لمدة عامين على الأقل.

المادة (۱۱)

تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات التي تستخدم (۲۰) عاملاً فأكثر.

المادة (۱۲) للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.




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