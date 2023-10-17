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هل هناك حاجة لفحص سرطان الثدي

10/17/2023 4:20:45 AM
(MENAFN- Al Watan) بهذه العبارة: ((الآن أدركت أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وما يؤول له، من دور كبير في العلاج والشفاء للمصابات))، استهلت فاطمة زلزلة ((مصابة بسرطان الثدي))، على هامش حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأحساء، مؤكدة أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، فقد كنت عن قرب، مع محاربات سرطان الثدي، وبات الجميع يدرك تلك الأهمية من خلال الحملات المكثفة، لنشر الوعي، بين شرائح المجتمع، وأن الصحة النفسية للمريض، لها دور كبير لا يقل أهمية عن الكشف المبكر في العلاج وتخطي هذا العارض.
صفوف المصابات
قالت زلزلة: قدر لي أن أصاب بالمرض، فبعد أن كنت في صفوف الداعمات والمواسيات للمصابات، انتقلت إلى صفوف المصابات، لأنام على السرير الأبيض، وأتلقى علاجي، وكان الكشف المبكر، الذي له أهمية كبرى في تدارك الإصابة من بداياتها ومراحلها الأولى، وساهم بالدعم لتخطي مشوار العلاج، الصحة النفسية، والدعم من المحيط من الأهل والأصدقاء. وأبانت أن الكشف المبكر، فرصة منحت لنا في وطننا الحبيب، لتدارك ما لا يحمد عقباه، وهذه التقنية المتاحة ((مجانًا))، والأحرى ألا نستهين بها، ونستغل الفرصة، فالشكر كل الشكر لحكومتنا الرشيدة على ما توفره لنا لتبقى سيدات مجتمعنا تزهرن صحة وعافية.
الرعب والقلق
أوضحت سفيرة جمعية ((تفاؤل)) لمكافحة السرطان في الأحساء حافظة الجوف، يعتبر الفحص، أول الطرق لمحاربة السرطان، فعند اكتشافه مبكرًا، فرصة الشفاء كبيرة، والعلاج في المراحل المبكرة فعال وأقل تكلفة، بالمقابل الاكتشاف المتأخر، والتشخيص المتأخر، يحكم على مصير الكثير بالمعاناة، ودورنا كأفراد توعية المجتمع لمحو كل المفاهيم الخاطئة حول السرطان، ونشر ثقافة الوعي، وأهمية الكشف المبكر لدرء مخاطر المرض، وتنصح الجميع بأن يكون لهم دور فاعل في التوعية في مختلف المجالات الحياتية والإعلامية وغيرها، بشرط عدم خلق حالة من الرعب والقلق عند المرأة، مبينة أن العدد الكبير من السيدات اللاتي يبادرن بالفحص تكون النتائج سليمة، لافتة إلى سهولة الوصول للمجتمع من خلال الشبكات الاجتماعية، ونشر الحملات التي تعمل عليها وزارة الصحة والجمعيات الخيرية في المملكة أثناء شهر التوعية.
فحوصات مختبرية
أكد عبدالله المقهوي أن هناك سيدات تفاجأن بإصاباتهن بسرطان الثدي، حيث ينخرطن بعدها بإجراء فحصوات مختبرية وإشعاعية وغيرها، وبعد ذلك يقرر الفريق الطبي طريقة العلاج، التي قد تتضمن علاجا كيماويا أو إشعاعيا أو تدخلا جراحيا، وهذه المعاناة التي تمر بها المصابة تؤثر صحيًا ونفسيًا، عطفًا على التكاليف الباهظة للفحوصات والعمليات الطبية.
الفحص الطبي قبل الزواج
بين المقهوي أن وزارة الصحة والجهات المساندة لها بذلت الكثير لتوعية النساء بذلك، وتحتاج لرسم إستراتيجية جديدة، ومنها: إرسال رسائل تذكيرية سنوية لكل سيدة ولكل رب أسرة لتذكيرهم بضرورة الفحص، وأن يكون إلزاميا، وإلزامية الفحص المبكر لسرطان الثدي ستحقق فوائد كثيرة، ومنها: صحة المرأة، واستقرار الأسرة، وخفض

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