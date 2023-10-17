فريش ديلمونتي تحدد معايير جديدة للاستدامة في تقريرها لعام 2022

MENAFN - AETOSWire) أصدرت "فريش ديلمونتي بروديوس"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة المتكاملة رأسياً في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة والمقطّعة عالية الجودة، تقرير الاستدامة خاصتها لعام 2022 الذي تؤكد فيه من جديد التزامها الثابت بالحفاظ على الكوكب. كانت "فريش ديلمونتي"، على مدى عقود من الزمن، في طليعة الممارسات المستدامة، وركزت في عملها على خفض الانبعاثات الكربونية وهدر الطعام، واعتماد الزراعة المتجددة وممارسات الزراعة الذكية، على سبيل المثال لا الحصر.

وفي هذا السياق، قال هانز سوتر، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة والنائب الأول للرئيس في قسم البحث والتطوير والخدمات الزراعية في شركة "فريش ديلمونتي": "بصفتنا شركة زراعية عالمية، تعتبر الاستدامة قيمة متجذرة في هويتنا، ونحن ندرك أهمية تحصين عملياتنا ضد التغير المناخي". وأضاف: "يدفعنا التزامنا الثابت إلى مواصلة السعي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل استخدام المياه، ومكافحة هدر الطعام، وتقليص استهلاك المواد البلاستيكية، وغيرها من المساعي الحثيثة التي تؤثر بشكل مباشر على كوكبنا. نحن نؤمن إيماناً راسخاً بقدرتنا على تحفيز التغيير الجذري وتشجيع اعتماد تقنيات مبتكرة سعيًا لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. لمواصلة هذه المسيرة، يتعين علينا استقطاب الاستثمارات وإبرام الشراكات، انطلاقاً من إدراكنا الراسخ بأهمية التعاون وقدرته على إحداث الأثر الأكبر على الإطلاق".

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة إطلاق مجموعتها الجديدة "ديلمونتي أناناس زيرو"، وهي ثمار الأناناس المحايدة للكربون التي تعمل على تعويض الانبعاثات الكربونية اعتباراً من مرحلة الزرع إلى مرحلة التسويق، الحائزة على شهادة من شركة "إس سي إس جلوبال سرفيسز". بعد تقييم شامل لعمليات إنتاج الأناناس من قبل "فريش ديلمونتي" في كوستاريكا من مرحلة الشحن إلى مرحلة البيع في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا، أكّدت "إس سي إس جلوبال سرفيسز" أن انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأناناس تقلصت بفضل إعادة امتصاصها من الغابات المملوكة لشركة "فريش ديلمونتي"، ما يجعل انبعاثاتها الكربونية الناتجة عن الأناناس صفرية أو معدومة.

ومن خلال إطلاق منتجات أناناس "هوني غلو" صغير الحجم للمرة الأولى العام الماضي، أعادت "فريش ديلمونتي" التأكيد على تفانيها لتحقيق رضا العملاء والاستدامة. يتوافق إنتاج هذا المنتج مع أهداف الشركة المتمثلة في الحد من النفايات وتلبية احتياجات العملاء لثمار الأناناس ذات الحجم المناسب.

وفي إطار جهودها نحو الحد من هدر الطعام، تمكنت شركة "فريش ديلمونتي" من تحويل 93 بالمائة من الطعام المهدور بعيداً من مطامر النفايات في عام 2022، وأصبحت من أولى المزارع التي انضمت إلى شراكة "باسيفيك كوست فود ويست كوميتمنت". كما تمكنت من تحقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 26 بالمائة في الانبعاثات من النطاقين 1 و2 في عام 2022، بفضل تحسين استخدام الأسمدة واستهلاك الوقود وتعديلات تدفئة المنشأة. وبفضل هذا التقدم المحرز، بلغت "فريش ديلمونتي" معدل إنجاز يبلغ 94 بالمائة نحو هدفها المعتمد من مبادرة "الأهداف القائمة على العلوم" والمتمثل في خفض انبعاثات النطاقين 1 و2 بنسبة 27.5 بالمائة، مقارنة بانبعاثات السنة الأساس 2020. وفي عام 2022، زرعت الشركة 574,800 شجرة، وبلغ عدد المزارع المملوكة منها التي تدأب على تطبيق ممارسات الزراعة المتجددة 29.7 بالمائة.

وفي إطار مساعيها للحفاظ على البيئة، أعلنت "فريش ديلمونتي" أن 21 بالمائة من استهلاكها العالمي للكهرباء أتى من مصادر متجددة في العام الماضي. ومنذ تركيب الألواح الشمسية في مشروع الموز الذي أُطلق في كوستاريكا عام 2017، انخفض الاستهلاك الشهري للكيلوواط في الساعة بنسبة 46 بالمائة.

حصدت "فريش ديلمونتي" الكثير من الجوائز والأوسمة تقديراً لجهودها في مجال الاستدامة. كما ساهم تفاني "فريش ديلمونتي" في مجال الحفاظ على البيئة في حصولها على التكريم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تقديراً لجهودها المبذولة في موقع "كيوريجوا" الأثري في غواتيمالا.

يعكس تقرير الاستدامة لعام 2022 الصادر عن "فريش ديلمونتي" تفاني الشركة الثابت في تحقيق الاستدامة، ويؤكد على دور الشركة الريادي في مجال الحفاظ على البيئة والزراعة المستدامة والابتكار من أجل عالم أكثر إشراقًا في المستقبل.

يتوفر تقرير الاستدامة الكامل على الموقع التالي: freshdelmonte/sustainability-reports/

لمحة عن "فريش ديلمونتي":

تعدّ "فريش ديلمونتي بروديوس" إحدى الشركات العالمية الرائدة المتكاملة رأسياً في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة والمقطّعة عالية الجودة، فضلاً عن كونها منتجاً وموزعاً رائداً للأطعمة الجاهزة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. تقوم "فريش ديلمونتي بروديوس " بتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم تحت علامة "ديلمونتي " التجارية (بموجب ترخيص من شركة "ديلمونتي فودز")، وهي رمز للابتكار والجودة والنضارة والموثوقية في مجال المنتجات طوال أكثر من 135 عاماً. وتقوم الشركة أيضاً بتسويق منتجاتها تحت العلامة التجارية "مان" (MANNTM) وعلامات تجارية أخرى ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن "فريش ديلمونتي بروديس " ليست تابعة لبعض شركات "ديلمونتي" الأخرى حول العالم، بما في ذلك شركة "ديلمونتي فودز"، وهي الشركة الأمريكيّة الفرعيّة لشركة "ديلمونتي باسيفيك" المحدودة، أو "ديلمونتي كندا" أو "ديلمونتي آسيا" الخاصّة المحدودة. تعدّ "فريش ديلمونتي بروديوس " أول شركة تسويق عالمية للفواكه والخضروات تلتزم بمبادرة "الأهداف القائمة على العلوم ". وفي عامي 2022 و2023، تمّ تصنيف شركة "فريش ديلمونتي بروديوس" كواحدة من "الشركات الأمريكية الأكثر ثقة" من قبل مجلة "نيوزويك "، استناداً إلى استطلاع مستقل للشركات، مبني على ثلاث ركائز مختلفة، وهي ثقة العملاء، وثقة المستثمر وثقة الموظفين. وقد صُنفت على مدى عامين متتاليين على قائمة "هيومن كايند 100" من قبل شركة "هيومن كايند إنفستمنتس" التي تحتفي بالشركات التي تُحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمعات التي تعمل فيها، وذلك من خلال مبادرات مثل توفير المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية والخدمات الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن شركة "فريش ديلمونتي بروديوس " مدرجة في بورصة نيويورك ويتمّ تداول أسهمها تحت الرمز FDP.