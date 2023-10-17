إنشاء الجيل التالي من Private Equity Firm باسم New Private Equity

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن Gero Wittemann وFrancesco Barosi اليوم عن إطلاق New Private Equity (اختصارًا "NPE").
يمتد نطاق استثمار New Private Equity عبر قطاعات البرمجيات والخدمات التقنية بين الشركات، وستدعم الشركة الشركات التي تم ضخ استثمارات فيها بغية تحقيق إمكاناتها الكاملة من خلال رأس المال والقيمة المضافة الاستراتيجية والتشغيلية. تخطط NPE لتحقيق هذا الهدف من خلال تقديم مزيج فريد من الخبرة العملية العميقة وإنشاء ميزة تعتمد على البيانات عبر التكنولوجيا الرائدة والمسجلة الملكية.
يتمتع فريق القيادة في New Private Equity بسجل حافل في الاستثمار في أعمال التكنولوجيا وتحويلها، وسوف يقدمون مهاراتهم التكميلية لتعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وقبل تأسيس شركة New Private Equity، كان Gero Wittemann شريكًا ورئيسًا مشاركًا في مجتمع الأعمال الأمريكي في شركة Hg الرائدة في مجال الاستثمار في البرمجيات والخدمات، بعد أن شغل سابقًا منصب المدير الإداري في شركة الاستثمار العالمية العملاقة "CVC". شغَّل Francesco Barosi منصب الرئيس العالمي لقسم الإعلام والاتصالات والابتكار في شركة الاستشارات العالمية AlixPartners، حيث عمل مع بعض الشركات الرائدة في العالم لتحسين مستويات أدائها.
وبما أن هناك سابق معرفة منذ أكثر من عشر سنوات، كانت لديهما قناعة مشتركة بأن هناك فرصة فريدة وسانحة للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين مستوى أداء شركة الأسهم الخاصة. ويقع في صلب هذا الأمر القدرة على تسخير قوة البيانات من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المصادر. يتراءى لـ NPE أن المستثمرين الذين يعهدون إلى القيام بذلك بشكل فعَّال ومنهجي سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة باستمرار وتحقيق نتائج ناجحة.
وفي سبيل استغلال هذه الفرصة، قامت NPE بتطوير برج تحكُّم في New Private Equity ("NPECT")، وهو سير عمل شامل يعتمد على برمجيات خاصة تم تصميمه لتمكين قدرات الاستثمار عالية الجودة ودمجها وخلق القيمة. لقد أبرمت NPE شراكة استراتيجية فريدة من نوعها مع Palantir Technologies، بعد أن اختارت Palantir Foundry كنظام تشغيل شامل لـ NPECT، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات بشكلٍ أسرع وأفضل تعتمد على البيانات.
صرَّح Gero Wittemann قائلاً: "تنتابنا حالة حماس شديدة لتأسيس شركة أسهم خاصة من الجيل التالي". "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن نهجنا القائم على البرمجيات المدعومة والمعتمد على البيانات سيساهم في بناء أعمال أفضل وخلق عوائد استثمارية معززة، لصالح الشركات الشريكة لنا وشركائنا المحدودين."
وواصل Francesco Barosi حديثه قائلاً: "ستساعدنا التكنولوجيا الخاصة بنا على أن نصب كامل تركيزنا بسرعة أكبر على الفرص الاستثمارية التي نتمتع فيها بميزة ذات مغزى ويمكننا إضافة قيمة كبيرة من خلال التوجَّه نحو التميُّز التشغيلي. وفي رأينا أن قدرة NPECT على تقديم رؤى وأدوات تعتمد على البيانات ستعمل بسرعة وبشكل منهجي على تسريع تحقيق الأهداف المستهدفة بعد الاستثمار. وتغمرنا ثقة تامة بأن العديد من الشركات وفرق الإدارة سترحب بنهجنا المبتكر والتعاوني للغاية والواقعي والموجَّه نحو تحقيق النتائج."
ومن جانبه صرَّح Ted Mabrey، رئيس الشؤون التجارية العالمية في شركة Palantir: "لقد طورت NPE سير عمل قويًا وشاملاً للأسهم الخاصة، NPECT، الذي يدمج قدرات الاستثمار وخلق القيمة ويوفر حلاً وجيهًا ومختلفًا عن غيره". "يُعدُّ بمقدور أفضل شركائنا فهم المزايا الفريدة التي توفرها التكنولوجيا لدينا بشدة وتسخيرها لإحداث ثورة في صناعاتهم، كما نتوقع أن تفعل NPE في الأسهم الخاصة."
نبذة عن NPE
New Private Equity هي شركة أسهم خاصة من الجيل التالي تعمل على الاستفادة من البيانات والتحليلات والخبرة المتمرسة في القطاع للاستثمار في الشركات الرائدة وتوفير قيمة مضافة تشغيلية شاملة مدعومة بالتكنولوجيا. تركز NPE على الاستثمار في الأعمال التجارية في قطاعات خدمات البرمجيات والتكنولوجيا بين الشركات. يقع مقر NPE في ميامي، فلوريدا. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على لينكد إن .
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