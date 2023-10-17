إنشاء الجيل التالي من Private Equity Firm باسم New Private Equity

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن Gero Wittemann وFrancesco Barosi اليوم عن إطلاق New Private Equity (اختصارًا "NPE").

يمتد نطاق استثمار New Private Equity عبر قطاعات البرمجيات والخدمات التقنية بين الشركات، وستدعم الشركة الشركات التي تم ضخ استثمارات فيها بغية تحقيق إمكاناتها الكاملة من خلال رأس المال والقيمة المضافة الاستراتيجية والتشغيلية. تخطط NPE لتحقيق هذا الهدف من خلال تقديم مزيج فريد من الخبرة العملية العميقة وإنشاء ميزة تعتمد على البيانات عبر التكنولوجيا الرائدة والمسجلة الملكية.

يتمتع فريق القيادة في New Private Equity بسجل حافل في الاستثمار في أعمال التكنولوجيا وتحويلها، وسوف يقدمون مهاراتهم التكميلية لتعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. وقبل تأسيس شركة New Private Equity، كان Gero Wittemann شريكًا ورئيسًا مشاركًا في مجتمع الأعمال الأمريكي في شركة Hg الرائدة في مجال الاستثمار في البرمجيات والخدمات، بعد أن شغل سابقًا منصب المدير الإداري في شركة الاستثمار العالمية العملاقة "CVC". شغَّل Francesco Barosi منصب الرئيس العالمي لقسم الإعلام والاتصالات والابتكار في شركة الاستشارات العالمية AlixPartners، حيث عمل مع بعض الشركات الرائدة في العالم لتحسين مستويات أدائها.

وبما أن هناك سابق معرفة منذ أكثر من عشر سنوات، كانت لديهما قناعة مشتركة بأن هناك فرصة فريدة وسانحة للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين مستوى أداء شركة الأسهم الخاصة. ويقع في صلب هذا الأمر القدرة على تسخير قوة البيانات من مجموعة متزايدة ومتنوعة من المصادر. يتراءى لـ NPE أن المستثمرين الذين يعهدون إلى القيام بذلك بشكل فعَّال ومنهجي سيكونون قادرين على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة باستمرار وتحقيق نتائج ناجحة.

وفي سبيل استغلال هذه الفرصة، قامت NPE بتطوير برج تحكُّم في New Private Equity ("NPECT")، وهو سير عمل شامل يعتمد على برمجيات خاصة تم تصميمه لتمكين قدرات الاستثمار عالية الجودة ودمجها وخلق القيمة. لقد أبرمت NPE شراكة استراتيجية فريدة من نوعها مع Palantir Technologies، بعد أن اختارت Palantir Foundry كنظام تشغيل شامل لـ NPECT، مما يدعم عملية اتخاذ القرارات بشكلٍ أسرع وأفضل تعتمد على البيانات.

صرَّح Gero Wittemann قائلاً: "تنتابنا حالة حماس شديدة لتأسيس شركة أسهم خاصة من الجيل التالي". "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن نهجنا القائم على البرمجيات المدعومة والمعتمد على البيانات سيساهم في بناء أعمال أفضل وخلق عوائد استثمارية معززة، لصالح الشركات الشريكة لنا وشركائنا المحدودين."

وواصل Francesco Barosi حديثه قائلاً: "ستساعدنا التكنولوجيا الخاصة بنا على أن نصب كامل تركيزنا بسرعة أكبر على الفرص الاستثمارية التي نتمتع فيها بميزة ذات مغزى ويمكننا إضافة قيمة كبيرة من خلال التوجَّه نحو التميُّز التشغيلي. وفي رأينا أن قدرة NPECT على تقديم رؤى وأدوات تعتمد على البيانات ستعمل بسرعة وبشكل منهجي على تسريع تحقيق الأهداف المستهدفة بعد الاستثمار. وتغمرنا ثقة تامة بأن العديد من الشركات وفرق الإدارة سترحب بنهجنا المبتكر والتعاوني للغاية والواقعي والموجَّه نحو تحقيق النتائج."

ومن جانبه صرَّح Ted Mabrey، رئيس الشؤون التجارية العالمية في شركة Palantir: "لقد طورت NPE سير عمل قويًا وشاملاً للأسهم الخاصة، NPECT، الذي يدمج قدرات الاستثمار وخلق القيمة ويوفر حلاً وجيهًا ومختلفًا عن غيره". "يُعدُّ بمقدور أفضل شركائنا فهم المزايا الفريدة التي توفرها التكنولوجيا لدينا بشدة وتسخيرها لإحداث ثورة في صناعاتهم، كما نتوقع أن تفعل NPE في الأسهم الخاصة."

نبذة عن NPE

New Private Equity هي شركة أسهم خاصة من الجيل التالي تعمل على الاستفادة من البيانات والتحليلات والخبرة المتمرسة في القطاع للاستثمار في الشركات الرائدة وتوفير قيمة مضافة تشغيلية شاملة مدعومة بالتكنولوجيا. تركز NPE على الاستثمار في الأعمال التجارية في قطاعات خدمات البرمجيات والتكنولوجيا بين الشركات. يقع مقر NPE في ميامي، فلوريدا. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة . تابعنا على لينكد إن .