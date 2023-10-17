PUMA تحتفل بالذكرى السنوية لإيماءة Tommie Smith المميزة في أولمبياد 1968

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة الرياضة العالمية PUMA بمرور 55 عامًا على الإيماءة الصامتة الشهيرة التي قام بها Tommie Smith في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في 16 أكتوبر. واحتفالاً بهذا التاريخ الخاص، تطلق PUMA مجموعة "Icons of Unity"، بالإضافة إلى مقابلة حصرية مع سفراء العلامة التجارية: Colin Jackson، عدّاء سباقات المضمار والميدان السابق والحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية، وFelix Streng، الحائز على الميدالية الذهبية والفضية في الألعاب البارالمبية وبطل العالم وأوروبا، وTommie Smith، عدّاء سباقات المضمار والميدان السابق والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.

في عام 1968، في دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي، دخل العداء الأمريكي تومي سميث التاريخ بإيماءة صامتة بدرت منه. فبعد حصوله على ميداليته الذهبية في سباق 200 متر، رفع Smith قبضته وهو مرتدٍ قفازه في تعبير رمزي قوي ضد الظلم العنصري والتمييز في الولايات المتحدة. تظل إيماءة سميث الصامتة رمزًا للنشاط الرياضي وبيانًا دائمًا ضد عدم المساواة الاجتماعية.

تلتزم PUMA طوال مشوارها بإزالة الحواجز في عالم الرياضة. وفي مجموعة "Icons of Unity"، تم دمج تصميمات رسومية متنوعة في أنماط خالدة لنقل رسائل Tommie Smith الأساسية الأربع، وهي: العدل والكرامة والمساواة والسلام.

تستعرض مقابلة الفيديو التي تضم Colin Jackson وFelix Streng وTommie Smith بعض الأفكار الحصرية بشأن الأهمية الدائمة للعدالة والمساواة والكرامة والسلام في عالم الرياضة. وتتناول هذه المناقشات تاريخ Tommie Smith مع PUMA، كونه رمزًا وإلهامًا للآخرين، فضلاً عن تطلعاتهم المستقبلية.

وقال Tommie Smith خلال مقابلته: "إذا كان الشخص على المسار الصحيح، فإن المسار الذي أمامه قد تم تخطيطه بالفعل لأن كل ما عليه فعله هو اتباع ما في ذهنه للمضي قدمًا. إن السلام والعدالة والمساواة والكرامة تدفع الإنسان إلى الأمام من دون شك، وخاصة جيل الشباب الموجود معنا هنا. فهذه المُثل تجعلهم يخاطبون أنفسهم قائلين: "ربما أنا على الطريق الصحيح حقًا." ولكن كان عليك مواصلة هذا الطريق. لا تترك طريقك لتتبع مسار شخص آخر لأن المعوقات والأخطار قد تعترضك فقط استمر في فعل ما تفعله وفكر بشكل إيجابي."

شاهد المقابلة كاملة على PUMA YouTube .

تتوفر مجموعة Icons of Unity على موقع puma وفي متاجر PUMA المختارة ولدى تجار التجزئة المشاركين اعتبارًا من 16 أكتوبر 2023.

PUMA

PUMA هي إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، وهي تقوم بتصميم وتطوير وبيع وتسويق الأحذية والملابس والإكسسوارات. على مدار 75 عامًا، قامت PUMA بدفع الرياضة والثقافة إلى الأمام على نحو دؤوب من خلال ابتكار منتجات تدعم السرعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم PUMA منتجات عالية الأداء وأسلوب حياة مستوحى من الرياضة في فئات مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والجولف وسباقات السيارات. وهي تتعاون مع مصممين وعلامات تجارية مشهورة لإضفاء تأثيرات رياضية على ثقافة الشارع وأزياءه. تمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتوظف حوالي 20 ألف شخص حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ/ألمانيا.

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