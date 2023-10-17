PUMA تحتفل بالذكرى السنوية لإيماءة Tommie Smith المميزة في أولمبياد 1968

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحتفل شركة الرياضة العالمية PUMA بمرور 55 عامًا على الإيماءة الصامتة الشهيرة التي قام بها Tommie Smith في دورة الألعاب الأولمبية لعام 1968 في 16 أكتوبر. واحتفالاً بهذا التاريخ الخاص، تطلق PUMA مجموعة "Icons of Unity"، بالإضافة إلى مقابلة حصرية مع سفراء العلامة التجارية: Colin Jackson، عدّاء سباقات المضمار والميدان السابق والحاصل على الميدالية الفضية الأولمبية، وFelix Streng، الحائز على الميدالية الذهبية والفضية في الألعاب البارالمبية وبطل العالم وأوروبا، وTommie Smith، عدّاء سباقات المضمار والميدان السابق والحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية.
في عام 1968، في دورة الألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي، دخل العداء الأمريكي تومي سميث التاريخ بإيماءة صامتة بدرت منه. فبعد حصوله على ميداليته الذهبية في سباق 200 متر، رفع Smith قبضته وهو مرتدٍ قفازه في تعبير رمزي قوي ضد الظلم العنصري والتمييز في الولايات المتحدة. تظل إيماءة سميث الصامتة رمزًا للنشاط الرياضي وبيانًا دائمًا ضد عدم المساواة الاجتماعية.
تلتزم PUMA طوال مشوارها بإزالة الحواجز في عالم الرياضة. وفي مجموعة "Icons of Unity"، تم دمج تصميمات رسومية متنوعة في أنماط خالدة لنقل رسائل Tommie Smith الأساسية الأربع، وهي: العدل والكرامة والمساواة والسلام.
تستعرض مقابلة الفيديو التي تضم Colin Jackson وFelix Streng وTommie Smith بعض الأفكار الحصرية بشأن الأهمية الدائمة للعدالة والمساواة والكرامة والسلام في عالم الرياضة. وتتناول هذه المناقشات تاريخ Tommie Smith مع PUMA، كونه رمزًا وإلهامًا للآخرين، فضلاً عن تطلعاتهم المستقبلية.
وقال Tommie Smith خلال مقابلته: "إذا كان الشخص على المسار الصحيح، فإن المسار الذي أمامه قد تم تخطيطه بالفعل لأن كل ما عليه فعله هو اتباع ما في ذهنه للمضي قدمًا. إن السلام والعدالة والمساواة والكرامة تدفع الإنسان إلى الأمام من دون شك، وخاصة جيل الشباب الموجود معنا هنا. فهذه المُثل تجعلهم يخاطبون أنفسهم قائلين: "ربما أنا على الطريق الصحيح حقًا." ولكن كان عليك مواصلة هذا الطريق. لا تترك طريقك لتتبع مسار شخص آخر لأن المعوقات والأخطار قد تعترضك فقط استمر في فعل ما تفعله وفكر بشكل إيجابي."
شاهد المقابلة كاملة على PUMA YouTube .
تتوفر مجموعة Icons of Unity على موقع puma وفي متاجر PUMA المختارة ولدى تجار التجزئة المشاركين اعتبارًا من 16 أكتوبر 2023.
PUMA
PUMA هي إحدى العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم، وهي تقوم بتصميم وتطوير وبيع وتسويق الأحذية والملابس والإكسسوارات. على مدار 75 عامًا، قامت PUMA بدفع الرياضة والثقافة إلى الأمام على نحو دؤوب من خلال ابتكار منتجات تدعم السرعة لأسرع الرياضيين في العالم. تقدم PUMA منتجات عالية الأداء وأسلوب حياة مستوحى من الرياضة في فئات مثل كرة القدم والجري والتدريب وكرة السلة والجولف وسباقات السيارات. وهي تتعاون مع مصممين وعلامات تجارية مشهورة لإضفاء تأثيرات رياضية على ثقافة الشارع وأزياءه. تمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. وتوزع الشركة منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتوظف حوالي 20 ألف شخص حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ/ألمانيا.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN17102023004146001356ID1107254122
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.