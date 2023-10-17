شركتا Netapp وequinix تقدمان حلول الخدمات المعدنية العارية الأكثر شمولاً في الصناعة لتجربة السحابة المعنية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (المدرجة في ناسداك بالرمز: NTAP)، إحدى شركات البرمجيات العالمية التي تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، اليوم عن إطلاق حلها المشترك الجديد للخدمات المعدنية العارية (BMaaS)، باسم "NetApp Storage on Equinix Metal". يُقدَّم حل NetApp Storage المتكامل مع Equinix Metal كنموذج كخدمة من خلال NetApp Keystone®، الذي يوفر تجربة سحابية هجينة حقيقية - في اشتراك واحد - بحيث يتسنى للمستخدمين اختيار سعة التخزين والأداء الذي يحتاجون إليه دون الإفراط في تشغيل الخدمة. تقلل Keystone® التكاليف الأولية بشكل كبير بفضل المرونة التي تتيحها لإضافة المزيد من سعة التخزين عند الطلب حسبما تقتضي احتياجات الأعمال التجارية.
يوفر حل "NetApp Storage on Equinix Metal" للعملاء حزمة كاملة من البنيات الأساسية للحوسبة والشبكات والتخزين مع اتصال بيني بزمن انتقال منخفض لجميع السحابات العامة الرئيسية. يمكن أن تُمثل هذه البيئة إما مستأجرًا واحدًا أو بيئة مخصَّصة، وتلبي متطلبات الأداء الأكثر صرامة، وتوفر المرونة، ويتم تجميعها وتسعيرها وإصدار فواتير لها ودعمها بموجب اتفاقية واحدة.
صرَّح Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لوحدة تخزين المؤسسات في NetApp قائلاً: "يُمكِّن تسارع وتيرة الابتكار السحابي اليوم الشركات من نقل المزيد من أنواع أعباء العمل إلى السحابة المتعددة الهجينة بسهولة أكثر وبأعداد أكبر من أي وقت مضى". "تُعدُّ NetApp شركة رائدة في تقديم حلول السحابة الأصلية وحلول الطرف الأول على جميع السحابات العامة الثلاث الرئيسية التي توفر تجربة سحابية هجينة موحدة للعملاء. يبرز حل "NetApp Storage on Equinix Metal" أيضًا قيمة الصناعة لشراكتنا والتزامنا الجماعي بتوفير حلول هجينة ومتعددة السحابة كخدمة ذات أداء أعلى وقابلية للتوسع وإدارة مبسَّطة.
تتضمَّن المزايا الرئيسية لحل NetApp Storage on Equinix Metal ما يلي:
الحل المتكامل: تم دمج حل NetApp Storage بالكامل مع البنية الأساسية لـ Equinix Metal، مما يضمَّن الاستمتاع بتجربة متكاملة وعالية الكفاءة للتخزين (الملفات والكتل والكائنات) والحوسبة والشبكات كخدمة ضمن اشتراك واحد.
تقارب السحابة: يمكن للعملاء اختيار الطريقة التي يريدون بها بناء تجربتهم الهجينة متعددة السحابات مع الحفاظ على آلية التحكُّم في بياناتهم في بيئة بزمن انتقال أقل وعالية الأداء-في مكان العمل، أو في السحابة، أو في أي مكان بينهما-على جميع السحابات العامة الثلاثة الرئيسية.
أداء أعلى لأحمال العمل الصعبة: عندما يتم دمج حل NetApp Storage مع خوادم Equinix Metal المخصَّصة عالية الأداء، يتسنى للمستخدمين استخدام البيانات بشكلٍ أسرع، والاستمتاع بأدنى مستويات الانتقال، والقدرة على التعامل مع أعباء العمل الأكثر تطلبًا بسهولة.
سعة وأداء قابلان للتطوير حسب الطلب: يمكن للعملاء باستخدام حل "NetApp Storage on Equinix Metal"، توسيع موارد التخزين الخاصة بهم حسب الحاجة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.
أمان البيانات الفائق: يوفر حل NetApp Storage ميزات التشفير وبرامج الفدية والأمان الرائدة في الصناعة، ويمكِّن العملاء من الحصول على الأمان الفعلي والبيئي الرائد في الصناعة في مركز بيانات Equinix (IBX®) Equinix International Business Exchange للمساعدة في الحفاظ على بيانات العميل محمية وآمنة. يمكن لقدرات الكشف الاستباقي لبرامج الفدية من NetApp تحديد تهديدات الأمن السيبراني المحتملة وإجراء نسخة احتياطية إضافية ثابتة من البيانات تلقائيًا إذا كان هناك اشتباه بوجود تهديد.
الوصول العالمي: يتيح الحضور العالمي الممتد والواسع لشركة Equinix للمستخدمين الاستفادة من حل "NetApp Storage on Equinix Metal" في مراكز بيانات Equinix IBX حول العالم. واعتبارًا من يونيو 2023، تمتلك Equinix إجمالي 250 مركز بيانات IBX على مستوى العالم في 71 منطقة متروبولية مع 26 موقعًا لـ Equinix Metal.
الإدارة المبسَّطة: يوفر مستوى التحكُّم الموحد من NetApp لخدمات التخزين والبيانات للعملاء تحكمًا شاملاً ورؤية واضحة لبياناتهم بغض النظر عن مكان وجودها. تعمل منصَّة تشغيل الخدمة الآلية الخاصة بـ Equinix Metal على تبسيط النشر والإدارة.
صرَّح Brian Stein، نائب الرئيس الأول لخدمات البنية الأساسية للحافة في Equinix قائلاً: "يضع نمو اعتماد السحابة، وتسارع الذكاء الاصطناعي، والرغبة في استخلاص رؤى في الوقت الفعلي من البيانات ضغوطًا كبيرة على العملاء لتحسين إدارة البيانات للحصول على ميزة تنافسية". "يُعدُّ تحقيق هدفنا المتمثل في توفير حل متكامل وشامل معلمًا بارزًا يوفر لعملاء المؤسسات وصولاً بزمن انتقال منخفض إلى جميع السحابات مع الحفاظ على طريقة التحكُّم في بياناتهم. ويساعد تقارب السحابة هذا على تحويل كيفية نشر الشركات للتطبيقات، وتصميم حلولها الخاصة، وخلق تدفقات إيرادات جديدة مع تبسيط العمليات وتضمين التكاليف."
يُشكِّل حل NetApp Storage on Equinix Metal بمثابة توسُّع استراتيجي لاستراتيجية السحابة الخاصة بـ NetApp، مما يضيف تجربة هجينة حقيقية متعددة السحابات. يمكن لـ NetApp الآن تقديم الحزمة الكاملة في مراكز بيانات Equinix IBX المجهزة بـ Equinix Metal. يوفر الحل اتصالاً محسَّنًا لمعظم السحابات العامة الرئيسية من خلال اتصال محلي عالي السرعة عبر المنحدرات. يتمتع المستخدمون في المعدات المعدنية المخصَّصة عالميًا من Equinix، بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات NetApp السحابية مثل Cloud Volumes ONTAP.
نبذة عن شركة NetApp
شركة NetApp هي شركة برمجيات عالمية قائمة على الحوسبة السحابية تركز على البيانات وتمكن المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. توفر الشركة الأنظمة والبرمجيات والخدمات السحابية التي تمكنهم من تشغيل تطبيقاتهم على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى التخزين السحابي، سواء كانت مطورة في الحوسبة السحابية، أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية، أو إنشاء تجاربهم الشبيهة بالحوسبة السحابية في أماكن العمل. وبالاستعانة بالحلول التي تعمل عبر بيئات متنوعة، تساعد NetApp المؤسسات على تجسيد نسيج البيانات الخاص بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على Twitter وLinkedIn وFacebook وInstagram .
شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
مصادر إضافية
NetApp Keystone: إجراء التخزين كخدمة بشكل صحي
حل "NetApp Storage on Equinix Metal"
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