شركتا Netapp وequinix تقدمان حلول الخدمات المعدنية العارية الأكثر شمولاً في الصناعة لتجربة السحابة المعنية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (المدرجة في ناسداك بالرمز: NTAP)، إحدى شركات البرمجيات العالمية التي تعتمد على السحابة وتركز على البيانات، اليوم عن إطلاق حلها المشترك الجديد للخدمات المعدنية العارية (BMaaS)، باسم "NetApp Storage on Equinix Metal". يُقدَّم حل NetApp Storage المتكامل مع Equinix Metal كنموذج كخدمة من خلال NetApp Keystone®، الذي يوفر تجربة سحابية هجينة حقيقية - في اشتراك واحد - بحيث يتسنى للمستخدمين اختيار سعة التخزين والأداء الذي يحتاجون إليه دون الإفراط في تشغيل الخدمة. تقلل Keystone® التكاليف الأولية بشكل كبير بفضل المرونة التي تتيحها لإضافة المزيد من سعة التخزين عند الطلب حسبما تقتضي احتياجات الأعمال التجارية.

يوفر حل "NetApp Storage on Equinix Metal" للعملاء حزمة كاملة من البنيات الأساسية للحوسبة والشبكات والتخزين مع اتصال بيني بزمن انتقال منخفض لجميع السحابات العامة الرئيسية. يمكن أن تُمثل هذه البيئة إما مستأجرًا واحدًا أو بيئة مخصَّصة، وتلبي متطلبات الأداء الأكثر صرامة، وتوفر المرونة، ويتم تجميعها وتسعيرها وإصدار فواتير لها ودعمها بموجب اتفاقية واحدة.

صرَّح Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لوحدة تخزين المؤسسات في NetApp قائلاً: "يُمكِّن تسارع وتيرة الابتكار السحابي اليوم الشركات من نقل المزيد من أنواع أعباء العمل إلى السحابة المتعددة الهجينة بسهولة أكثر وبأعداد أكبر من أي وقت مضى". "تُعدُّ NetApp شركة رائدة في تقديم حلول السحابة الأصلية وحلول الطرف الأول على جميع السحابات العامة الثلاث الرئيسية التي توفر تجربة سحابية هجينة موحدة للعملاء. يبرز حل "NetApp Storage on Equinix Metal" أيضًا قيمة الصناعة لشراكتنا والتزامنا الجماعي بتوفير حلول هجينة ومتعددة السحابة كخدمة ذات أداء أعلى وقابلية للتوسع وإدارة مبسَّطة.

تتضمَّن المزايا الرئيسية لحل NetApp Storage on Equinix Metal ما يلي:



الحل المتكامل: تم دمج حل NetApp Storage بالكامل مع البنية الأساسية لـ Equinix Metal، مما يضمَّن الاستمتاع بتجربة متكاملة وعالية الكفاءة للتخزين (الملفات والكتل والكائنات) والحوسبة والشبكات كخدمة ضمن اشتراك واحد.

تقارب السحابة: يمكن للعملاء اختيار الطريقة التي يريدون بها بناء تجربتهم الهجينة متعددة السحابات مع الحفاظ على آلية التحكُّم في بياناتهم في بيئة بزمن انتقال أقل وعالية الأداء-في مكان العمل، أو في السحابة، أو في أي مكان بينهما-على جميع السحابات العامة الثلاثة الرئيسية.

أداء أعلى لأحمال العمل الصعبة: عندما يتم دمج حل NetApp Storage مع خوادم Equinix Metal المخصَّصة عالية الأداء، يتسنى للمستخدمين استخدام البيانات بشكلٍ أسرع، والاستمتاع بأدنى مستويات الانتقال، والقدرة على التعامل مع أعباء العمل الأكثر تطلبًا بسهولة.

سعة وأداء قابلان للتطوير حسب الطلب: يمكن للعملاء باستخدام حل "NetApp Storage on Equinix Metal"، توسيع موارد التخزين الخاصة بهم حسب الحاجة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.

أمان البيانات الفائق: يوفر حل NetApp Storage ميزات التشفير وبرامج الفدية والأمان الرائدة في الصناعة، ويمكِّن العملاء من الحصول على الأمان الفعلي والبيئي الرائد في الصناعة في مركز بيانات Equinix (IBX®) Equinix International Business Exchange للمساعدة في الحفاظ على بيانات العميل محمية وآمنة. يمكن لقدرات الكشف الاستباقي لبرامج الفدية من NetApp تحديد تهديدات الأمن السيبراني المحتملة وإجراء نسخة احتياطية إضافية ثابتة من البيانات تلقائيًا إذا كان هناك اشتباه بوجود تهديد.

الوصول العالمي: يتيح الحضور العالمي الممتد والواسع لشركة Equinix للمستخدمين الاستفادة من حل "NetApp Storage on Equinix Metal" في مراكز بيانات Equinix IBX حول العالم. واعتبارًا من يونيو 2023، تمتلك Equinix إجمالي 250 مركز بيانات IBX على مستوى العالم في 71 منطقة متروبولية مع 26 موقعًا لـ Equinix Metal. الإدارة المبسَّطة: يوفر مستوى التحكُّم الموحد من NetApp لخدمات التخزين والبيانات للعملاء تحكمًا شاملاً ورؤية واضحة لبياناتهم بغض النظر عن مكان وجودها. تعمل منصَّة تشغيل الخدمة الآلية الخاصة بـ Equinix Metal على تبسيط النشر والإدارة.

صرَّح Brian Stein، نائب الرئيس الأول لخدمات البنية الأساسية للحافة في Equinix قائلاً: "يضع نمو اعتماد السحابة، وتسارع الذكاء الاصطناعي، والرغبة في استخلاص رؤى في الوقت الفعلي من البيانات ضغوطًا كبيرة على العملاء لتحسين إدارة البيانات للحصول على ميزة تنافسية". "يُعدُّ تحقيق هدفنا المتمثل في توفير حل متكامل وشامل معلمًا بارزًا يوفر لعملاء المؤسسات وصولاً بزمن انتقال منخفض إلى جميع السحابات مع الحفاظ على طريقة التحكُّم في بياناتهم. ويساعد تقارب السحابة هذا على تحويل كيفية نشر الشركات للتطبيقات، وتصميم حلولها الخاصة، وخلق تدفقات إيرادات جديدة مع تبسيط العمليات وتضمين التكاليف."

يُشكِّل حل NetApp Storage on Equinix Metal بمثابة توسُّع استراتيجي لاستراتيجية السحابة الخاصة بـ NetApp، مما يضيف تجربة هجينة حقيقية متعددة السحابات. يمكن لـ NetApp الآن تقديم الحزمة الكاملة في مراكز بيانات Equinix IBX المجهزة بـ Equinix Metal. يوفر الحل اتصالاً محسَّنًا لمعظم السحابات العامة الرئيسية من خلال اتصال محلي عالي السرعة عبر المنحدرات. يتمتع المستخدمون في المعدات المعدنية المخصَّصة عالميًا من Equinix، بإمكانية الوصول الكامل إلى خدمات NetApp السحابية مثل Cloud Volumes ONTAP.

نبذة عن شركة NetApp

شركة NetApp هي شركة برمجيات عالمية قائمة على الحوسبة السحابية تركز على البيانات وتمكن المؤسسات من الريادة بالبيانات في عصر التحول الرقمي المتسارع. توفر الشركة الأنظمة والبرمجيات والخدمات السحابية التي تمكنهم من تشغيل تطبيقاتهم على النحو الأمثل من مركز البيانات إلى التخزين السحابي، سواء كانت مطورة في الحوسبة السحابية، أو الانتقال إلى الحوسبة السحابية، أو إنشاء تجاربهم الشبيهة بالحوسبة السحابية في أماكن العمل. وبالاستعانة بالحلول التي تعمل عبر بيئات متنوعة، تساعد NetApp المؤسسات على تجسيد نسيج البيانات الخاص بها وتقديم البيانات والخدمات والتطبيقات المناسبة للأشخاص المناسبين بشكل آمن - في أي وقت وفي أي مكان. تعرَّف على المزيد من المعلومات على أو تابعنا على Twitter وLinkedIn وFacebook وInstagram .

شركة NETAPP وشعار NETAPP والعلامات المدرجة في هي علامات تجارية لشركة NetApp, Inc. وقد تكون أسماء الشركات والمنتجات الأخرى علامات تجارية لمالكيها المعنيين.

مصادر إضافية

NetApp Keystone: إجراء التخزين كخدمة بشكل صحي

حل "NetApp Storage on Equinix Metal"

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