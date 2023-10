Rimini Street ستُعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي في 1 نوفمبر 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Rimini Street, Inc. (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: (RMNI، وهي شركة لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، والمورد الرائد لدعم الطرف الآخر لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، اليوم بأنها ستُعلن عن أرباحها بعد إغلاق السوق في 1 نوفمبر، 2023. وستقيم الشركة مؤتمرًا عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت في التاريخ المحدد لمناقشة نتائج وتوقعات الربع الثالث من عام 2023 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي / 2:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ.

سيكون البث عبر الإنترنت للحدث متاحًا على موقع الشركة من خلال رابط أحداث Rimini Street IR ومباشرة عبر رابط webcast . كما يمكن للراغبين في المشاركة عبر الهاتف التسجيل للحضور من خلال رابط التسجيل عبر الاتصال الهاتفي .

وستتوفر إعادة البث عبر الإنترنت لمدة عام واحد بعد الحدث.

Rimini Street, Inc. (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: (RMNI)، وهي شركة مدرجة في مؤشر Russell 2000®، هي شركة لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، والمورد الرائد لدعم الطرف الآخر لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS.

