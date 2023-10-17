Rimini Street ستُعلن عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي في 1 نوفمبر 2023

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Rimini Street, Inc. (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: (RMNI، وهي شركة لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، والمورد الرائد لدعم الطرف الآخر لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS، اليوم بأنها ستُعلن عن أرباحها بعد إغلاق السوق في 1 نوفمبر، 2023. وستقيم الشركة مؤتمرًا عبر الهاتف وبثًا عبر الإنترنت في التاريخ المحدد لمناقشة نتائج وتوقعات الربع الثالث من عام 2023 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي / 2:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ.

سيكون البث عبر الإنترنت للحدث متاحًا على موقع الشركة من خلال رابط أحداث Rimini Street IR ومباشرة عبر رابط webcast . كما يمكن للراغبين في المشاركة عبر الهاتف التسجيل للحضور من خلال رابط التسجيل عبر الاتصال الهاتفي .

وستتوفر إعادة البث عبر الإنترنت لمدة عام واحد بعد الحدث.

نبذة عن . Rimini Street, Inc

Rimini Street, Inc. (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: (RMNI)، وهي شركة مدرجة في مؤشر Russell 2000®، هي شركة لدعم برامج المؤسسات والمنتجات والخدمات الشاملة، والمورد الرائد لدعم الطرف الآخر لبرامج Oracle وSAP، وشريك Salesforce وAWS. تمتلك الشركة عمليات على مستوى العالم وتقدم مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل، وإدارة، ودعم، وتخصيص، وتكوين، وتوصيل، وحماية، ومراقبة، وتحسين تطبيقات المؤسسة، وقاعدة البيانات، والبرامج التقنية، وتُمكن الزبائن من تحقيق نتائج أعمال أفضل، وخفض التكاليف بشكل كبير، وإعادة تخصيص الموارد للابتكار. حتى الآن، اعتمدت أكثر من 5.200 شركة من شركات Fortune 500، وFortune Global 100، وشركات السوق المتوسطة، والقطاع الحكومي، وغيرها من المؤسسات في مجموعة واسعة من القطاعات على شركة Rimini Street باعتبارها المورد الموثوق به لحلول برمجيات المؤسسات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ، ويمكن التواصل مع Rimini Street عبر Twitter ، Facebook و (IR-RMNI) .LinkedIn

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