Liveramp وyahoo تتعاونان لتوسيع نطاق إمكانية العنونة عبر النظام البيئي للإعلانات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت كل من LiveRamp (رمزها في NYSE: RAMP)، المنصة الرائدة للتعاون في مجال البيانات، وYahoo، اليوم عن شراكة موسعة لتوسيع نطاق إمكانية العنونة وتعزيز الوصول وقابلية التشغيل البيني داخل النظام البيئي الإعلاني. من خلال هذه الشراكة، سيتمكن الناشرون الذين يستخدمون Authenticated Traffic Solution ، أو (ATS)، من LiveRamp، من الاستفادة من حل الهوية غير المعتمد على ملفات تعريف الارتباط، Yahoo ConnectID ، وفتح الطلب الإضافي القابل للعنونة.
وعلاوة على ذلك، يمكن للعلامات التجارية التي تستفيد من Yahoo DSP تحقيق وصول أكبر من خلال Yahoo ConnectID، الذي يستفيد من RampID والنطاق الموسع لحل المرور المعتمد من LiveRamp.
يتم دعم Yahoo ConnectID من خلال علاقات المستهلكين المباشرة مع ما يقرب من 200 مليون مستخدم معتمد في الولايات المتحدة، مما يتيح مخزونًا متعدد القنوات قابل للعنونة عبر جميع الكيانات التي تملكها وتديرها شركة Yahoo والآلاف من نطاقات الناشرين الأخرى. ويعمل حل حركة المرور المعتمد من RampID وLiveRamp على تعزيز نهج LiveRamp القائم على الشخص في تحديد الهوية، مما يتيح إمكانية العنونة الموثقة عبر المتصفحات والأجهزة المحمولة وCTV، على نطاق واسع وعبر مئات الوجهات. سيتمكن العملاء من تطوير علاقات أعمق مع عملائهم، وتعزيز القيمة طوال رحلة العميل، والحفاظ على السيطرة على البيانات.
وسيتمكن الناشرون الذين اعتمدوا حل حركة المرور المعتمد من LiveRamp من التكامل مع Yahoo ConnectID بأقل جهد ومن تحقيق الدخل بشكل أفضل من إمداداتهم القابلة للتوجيه. تتعاون أكثر من 450 علامة تجارية بالفعل مع LiveRamp لاستخدام بيانات الطرف الأول الخاصة بها لتخصيص تجارب المستهلك.
ويمكن للناشرين والمسوقين الاستفادة من هذه الشراكة دون أي تكوين أو موارد إضافية للجمهور المعتمد على نطاق واسع، مما يوفر تجارب مخصصة في كل مكان ذي حيثية. ويمكن أن يأمل الناشرون في زيادة تحقيق الدخل من مخزونهم المعتمد عبر Authenticated Traffic Solution حيث سيكون Yahoo ConnectID متاحًا كمعرف. وعلاوة على ذلك، سيتمكن المسوقون الذين يبحثون عن حلول فقدان ما بعد الإشارة من زيادة الوصول إلى المستخدمين المعتمدين عبر الناشرين الذين اعتمدوا RampID و/أو Yahoo ConnectID عبر Yahoo DSP.
قالت Elizabeth Herbst-Brady، مديرة الإيرادات في شركة Yahoo: "نحن نؤمن بشدة بإمكانية العنونة الموثقة، وتتيح هذه الشراكة وصولاً أكبر سيستمر إلى ما هو أبعد من فقدان إشارة الطرف الثالث. نحن نسهل على المسوقين والناشرين الاستفادة من هذه الحلول وتحقيق أقصى قدر من النتائج، مع دعم المعاملات الأكثر سلاسة في الوقت نفسه عبر الويب المفتوح."
وقال Travis Clinger، النائب الأول للرئيس لشؤون التنشيط والعنونة في LiveRamp: "تعتبر Yahoo مؤيدًا قويًا للهوية الموثقة، وسيساعد الاتصال الذي نتشارك في تمكينه عبر DSP وYahoo ConnectID في جعل عالم ما بعد الإشارة تجربة أفضل للمسوقين من عالم اليوم. يتمتع المسوقون والناشرون الآن بمزيد من المرونة للمشاركة وتخصيص وقياس رحلة عملائهم."
معلومات عن LiveRamp
LiveRamp هي منصة تعاون البيانات المفضلة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. وتعتبر LiveRamp شركة رائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، وهي تضع معيارًا جديدًا لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية العلامة التجارية الثمينة وثقة المستهلك. توفر LiveRamp مرونة كاملة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم أوسع نطاق من حالات استخدام التعاون في البيانات: داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية الرائدة من الشركاء ذوي الجودة العالية.
ويلجأ المئات من المبتكرين العالميين، بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة خدمات الرعاية الصحية، إلى LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة بيانات الطرف الأول،مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية السريعة التطور. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على LiveRamp.
معلومات عن Yahoo
تصل Yahoo إلى ما يقرب من 900 مليون شخص حول العالم، فتقرب بينهم وبين التمويل والرياضة والتسوق والألعاب والأخبار، من خلال المنتجات والمحتوى والتكنولوجيا الموثوق بها. وبالنسبة للشركاء، نقدم إليهم نظامًا أساسيًا متكاملاً للشركات لتضخيم النمو وتحفيز المزيد من الاتصالات المفيدة عبر الإعلانات والبحث والوسائط. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة yahooinc.
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