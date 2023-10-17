Liveramp وyahoo تتعاونان لتوسيع نطاق إمكانية العنونة عبر النظام البيئي للإعلانات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت كل من LiveRamp (رمزها في NYSE: RAMP)، المنصة الرائدة للتعاون في مجال البيانات، وYahoo، اليوم عن شراكة موسعة لتوسيع نطاق إمكانية العنونة وتعزيز الوصول وقابلية التشغيل البيني داخل النظام البيئي الإعلاني. من خلال هذه الشراكة، سيتمكن الناشرون الذين يستخدمون Authenticated Traffic Solution ، أو (ATS)، من LiveRamp، من الاستفادة من حل الهوية غير المعتمد على ملفات تعريف الارتباط، Yahoo ConnectID ، وفتح الطلب الإضافي القابل للعنونة.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعلامات التجارية التي تستفيد من Yahoo DSP تحقيق وصول أكبر من خلال Yahoo ConnectID، الذي يستفيد من RampID والنطاق الموسع لحل المرور المعتمد من LiveRamp.

يتم دعم Yahoo ConnectID من خلال علاقات المستهلكين المباشرة مع ما يقرب من 200 مليون مستخدم معتمد في الولايات المتحدة، مما يتيح مخزونًا متعدد القنوات قابل للعنونة عبر جميع الكيانات التي تملكها وتديرها شركة Yahoo والآلاف من نطاقات الناشرين الأخرى. ويعمل حل حركة المرور المعتمد من RampID وLiveRamp على تعزيز نهج LiveRamp القائم على الشخص في تحديد الهوية، مما يتيح إمكانية العنونة الموثقة عبر المتصفحات والأجهزة المحمولة وCTV، على نطاق واسع وعبر مئات الوجهات. سيتمكن العملاء من تطوير علاقات أعمق مع عملائهم، وتعزيز القيمة طوال رحلة العميل، والحفاظ على السيطرة على البيانات.

وسيتمكن الناشرون الذين اعتمدوا حل حركة المرور المعتمد من LiveRamp من التكامل مع Yahoo ConnectID بأقل جهد ومن تحقيق الدخل بشكل أفضل من إمداداتهم القابلة للتوجيه. تتعاون أكثر من 450 علامة تجارية بالفعل مع LiveRamp لاستخدام بيانات الطرف الأول الخاصة بها لتخصيص تجارب المستهلك.

ويمكن للناشرين والمسوقين الاستفادة من هذه الشراكة دون أي تكوين أو موارد إضافية للجمهور المعتمد على نطاق واسع، مما يوفر تجارب مخصصة في كل مكان ذي حيثية. ويمكن أن يأمل الناشرون في زيادة تحقيق الدخل من مخزونهم المعتمد عبر Authenticated Traffic Solution حيث سيكون Yahoo ConnectID متاحًا كمعرف. وعلاوة على ذلك، سيتمكن المسوقون الذين يبحثون عن حلول فقدان ما بعد الإشارة من زيادة الوصول إلى المستخدمين المعتمدين عبر الناشرين الذين اعتمدوا RampID و/أو Yahoo ConnectID عبر Yahoo DSP.

قالت Elizabeth Herbst-Brady، مديرة الإيرادات في شركة Yahoo: "نحن نؤمن بشدة بإمكانية العنونة الموثقة، وتتيح هذه الشراكة وصولاً أكبر سيستمر إلى ما هو أبعد من فقدان إشارة الطرف الثالث. نحن نسهل على المسوقين والناشرين الاستفادة من هذه الحلول وتحقيق أقصى قدر من النتائج، مع دعم المعاملات الأكثر سلاسة في الوقت نفسه عبر الويب المفتوح."

وقال Travis Clinger، النائب الأول للرئيس لشؤون التنشيط والعنونة في LiveRamp: "تعتبر Yahoo مؤيدًا قويًا للهوية الموثقة، وسيساعد الاتصال الذي نتشارك في تمكينه عبر DSP وYahoo ConnectID في جعل عالم ما بعد الإشارة تجربة أفضل للمسوقين من عالم اليوم. يتمتع المسوقون والناشرون الآن بمزيد من المرونة للمشاركة وتخصيص وقياس رحلة عملائهم."

معلومات عن LiveRamp

LiveRamp هي منصة تعاون البيانات المفضلة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم. وتعتبر LiveRamp شركة رائدة في مجال خصوصية المستهلك وأخلاقيات البيانات والهوية التأسيسية، وهي تضع معيارًا جديدًا لبناء رؤية عملاء متصلة بوضوح وسياق لا مثيل لهما مع حماية العلامة التجارية الثمينة وثقة المستهلك. توفر LiveRamp مرونة كاملة للتعاون أينما توجد البيانات لدعم أوسع نطاق من حالات استخدام التعاون في البيانات: داخل المؤسسات، وبين العلامات التجارية، وعبر شبكتها العالمية الرائدة من الشركاء ذوي الجودة العالية.

ويلجأ المئات من المبتكرين العالميين، بدءًا من العلامات التجارية الاستهلاكية الشهيرة وعمالقة التكنولوجيا إلى البنوك وتجار التجزئة وقادة خدمات الرعاية الصحية، إلى LiveRamp لبناء قيمة دائمة للعلامة التجارية والأعمال من خلال تعميق مشاركة العملاء وولائهم، وتفعيل شراكات جديدة، وتعظيم قيمة بيانات الطرف الأول،مع البقاء في طليعة متطلبات الامتثال والخصوصية السريعة التطور. يقع مقر LiveRamp في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعرف على المزيد على LiveRamp.

معلومات عن Yahoo

تصل Yahoo إلى ما يقرب من 900 مليون شخص حول العالم، فتقرب بينهم وبين التمويل والرياضة والتسوق والألعاب والأخبار، من خلال المنتجات والمحتوى والتكنولوجيا الموثوق بها. وبالنسبة للشركاء، نقدم إليهم نظامًا أساسيًا متكاملاً للشركات لتضخيم النمو وتحفيز المزيد من الاتصالات المفيدة عبر الإعلانات والبحث والوسائط. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة yahooinc.

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