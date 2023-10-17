ماي دبي نصف ماراثون المدينة يعود في نسخته الخامسة

تستعد إمارة دبي لانطلاقة سباق "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" في نسخته الخامسة، الحدث الرياضي الرائد الذي تنظمه شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي (Promoseven Sports Marketing). ومن المقرر أن يقام السباق في 29 أكتوبر 2023 في مركز دبي المالي العالمي، ليواصل الحدث في عامه الخامس ترسيخ مكانته كأحد أكثر السباقات شهرة في إمارة دبي.

ويأتي سباق "ماي دبي نصف ماراثون المدينة" بالتزامن مع مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية 30 × 30، والذي يستهدف تشجيع الجميع على تبني أسلوب حياة صحي، وبدء رحلة اللياقة البدنية من خلال أحد أبرز الفعاليات الرياضية المميزة في دبي.

وتضع ماي دبي السلامة على رأس أولوياتها، حيث تلتزم بإرشادات مجلس دبي الرياضي وتتبنى تدابير سلامة صارمة لضمان حدث آمن ومميز لجميع المشاركين.

وقال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: "نحتفي بفخر بالذكرى السنوية الخامسة لإطلاق سباق 'ماي دبي نصف ماراثون المدينة'، ونعرب عن اعتزازنا بهذا الإنجاز الذي يجسد التزامنا بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي ونشط. وباعتبارنا شركة المياه المعبأة الرائدة في المنطقة، فإننا نولي أهمية كبيرة لتعزيز أهمية ترطيب الجسم لكونها ركيزة رئيسية للصحة واللياقة البدنية. وتماشياً مع هذا الهدف، فإننا نمضي قدماً في تشجيع تبني نمط حياة صحي ونشط، ويجسد 'ماي دبي نصف ماراثون المدينة' التزامنا الراسخ بتحقيق هذه الغاية. وخلال السنوات الخمس الماضية، واصل هذا الحدث النمو والتوسع ليصبح رمزاً للوحدة والصحة ضمن مجتمعنا. كما نواصل التزامنا بتبني أسس الاستدامة من خلال شراكتنا مع "DGRADE"، والتي تدعم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير زجاجات المياه التي يتم جمعها خلال الحدث. ونعرب عن امتناننا للمشاركين والمشجعين وفريق عملنا الاستثنائي، وتقديرنا لإسهاماتهم الكبيرة في إنجاح هذا السباق عاماً بعد عام. ومع احتفائنا بالذكرى السنوية الخامسة لهذا الحدث الرياضي، ندعو الجميع إلى اتباع أسلوب حياة نشط، وشرب السوائل بانتظام، والمساهمة في بناء مستقبلٍ مستدام."

من جهته قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات : "يؤكد التعاون مع 'ماي دبي نصف ماراثون المدينة' مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً للتميز في مجال الأعمال وباعتباره وجهة استثنائية لأسلوب الحياة العصرية، بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز المشهد الثقافي. ويسعد مركز دبي المالي العالمي أن يدعم الحدث السنوي 'ماي دبي نصف ماراثون المدينة' للسنة الخامسة على التوالي كشريك رسمي لاستضافة السباق، حيث نستعد لتحويل المنطقة المخصصة للسباق إلى ساحة لياقة بدنية حضرية مُلهمة تمكن المشاركين من الاستفادة القصوى من مشاركتهم ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30. كما نتمنى التوفيق لجميع المشاركين."

وتأتي فعالية هذا العام محمّلة بالمفاجآت والأنشطة المميزة على امتداد مسار السباق، لضمان تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين، في كافة السباقات، سواء كانت سباق 5 كيلومتراً أو 10 كيلومتراً أو حتى 21 كيلومتراً.

وقال ستيفن ماتيس، من شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي (Promoseven Sports Marketing): "نركز سنوياً على تطوير سباق 'ماي دبي نصف ماراثون المدينة' وتعزيز جاذبيته ليصبح السباق المثير للحماس والأكثر ترفيهاً لجميع العدّائين والشركاء. ويشهد سباق هذا العام إقبالاً كبيراً، مما يعكس النجاح المميز للفعالية على مدار السنوات الأربع الماضية، وذلك بدعم من شركائنا "ماي دبي"، ومركز دبي المالي العالمي، و"ميدكير" و"ألبرو". كما نعرب عن تقديرنا لدور الجهات الرسمية، والعدائين المشاركين لانضمامهم إلينا كل عام ضمن هذه الفعالية السنوية المميزة."

ويأتي تنظيم فعالية ماي دبي نصف ماراثون المدينة بالتعاون مع ماي دبي كشريك رئيسي، ومركز دبي المالي العالمي بصفة شريك الموقع الرسمي، و"ميدكير" كشريك طبي رسمي، و"ألبرو" الشريك عن فئة المنتجات النباتية و"باراشوت ديجيتال" كشريك رسمي للتسويق الرقمي. ويقام هذا الحدث الضخم تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وبتنظيم من شركة "بروموسفن" للتسويق الرياضي (Promoseven Sports Marketing).

يمكنكم الآن التسجيل للمشاركة في الفعالية عبر الرابط: