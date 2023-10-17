شركة آوول فيجين تتألق في فعالية جيتيكس غلوبال 2023 بأجهزة الإسقاط ثلاثية الليزر المبتكرة

MENAFN - AETOSWire) يتجه جيتيكس غلوبال (GITEX Global)، أكثر حدث تقني مثير للاهتمام يخدم عملاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، إلى أن يحتل مسرح الأحداث من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. تتطلع آوول فيجين (AWOL Vision)، وهي الشركة المصنعة الحائزة على جوائز لأجهزة الإسقاط وشاشات العرض الأكثر مزايا في الصناعة، إلى طرح أحدث أجهزة الإسقاط ثلاثية الليزر في سوق جديد. سيتاح للزائرين فرصة تجربة أجهزة الإسقاط المتطورة من AWOL Vision في جناح H30-E140 في القاعة 30 بأنفسهم ومشاهدة كيف تشكل أجهزة الإسقاط ثلاثية الليزر المبتكرة هذه مستقبل الترفيه المنزلي.

تعرض AWOL Vision مجموعتها الأساسية من أجهزة الإسقاط، منها LTV-2500 (2600 لومن) وأجهزة الإسقاط التي تم إصدارها حديثاً LTV-3000 Pro (3000 lumens) و LTV-3500 Pro (3500 lumens) التي تتضمن تقنيات دولبي فيجين.

تلبي أجهزة الإسقاط هذه احتياجات المستهلكين المتنوعة عن طريق تقديم مستويات مختلفة من السطوع الضوئي، مما يضمن توافق مثالياً مختلف مستويات الميزانية وأنواع الغرف.

تحسن دولبي فيجين (®Dolby Vision) تجربة المحتوى الغامر بشكل كبير عن طريق توفير عمق أكبر، وتباين مدهش، وطيف لونيّ أغنى. هذه التقنية تفتح الباب لإمكانيات تقنية HDR الكاملة عن طريق تحسين جودة الصورة بشكل ديناميكي وتقديم صور مبهرة في كل عرض.

من بين أبرز الأجهزة في عرض AWOL Vision هو جهاز التلفزيون Vanish، وهو حل شامل يتضمن جهاز العرض LTV-3500 Pro الفعال وشاشة صاعدة إلكترونية وخزانة ذكية. يزيل هذا المنتج المبتكر حاجة المستخدمين للتعامل مع إعداد أجهزة الإسقاط وترتيب الأثاث، مما يضمن تجربة مسرح منزلي خالية من المتاعب.

تؤمن AWOL Vision بأن المسرح المنزلي المثالي يمكن أن يعزز بشكل كبير متعة المحتوى، مما يجعله إضافة قيمة لحياة الناس من جميع الأعمار. تم تصميم أجهزة عرض AWOL Vision الرائدة في فئتها لتوفير تجربة ترفيهية استثنائية، حيث تتميز بتقنية الليزر ثلاثية الألوان الحديثة، وعدسة Ricoh F2.0 Pure الأكبر في السوق، وإضاءة تصل إلى 3500 لومن، ووضع Turbo الذي يوفر وقت استجابة قصير للألعاب (15 مللي ثانية بدقة 4K عند تردد 60 هرتز، 8 مللي ثانية بدقة 1080P عند تردد 120 هرتز). تضمن أجهزة عرض AWOL Vision أفضل تجربة لعشاق الأفلام وعشاق الألعاب من خلال دعمها لدقة 24 إطاراً في الثانية لعشاق الأفلام وقدرات العرض ثلاثية الأبعاد.

لمزيد من المعلومات وتجربة أجهزة عرض AWOL Vision الثورية، يرجى زيارة جناح H30-E140 في معرض GITEX Global 2023 من 16 إلى 20 أكتوبر، أو زيارة الموقع .