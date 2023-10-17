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الزراعة علاج فقر الدم المنجلي

10/17/2023 4:15:12 AM
(MENAFN- Al Watan) في إطار الحملات الصحية التوعوية التي تستهدف زيادة الوعي ضد بعض الأمراض الموروثة، والتي يزيد الإصابة بها عامًا بعد عام، مثل الأنيميا المنجلية، أوضح استشاري باطنية وأمراض دم، عبد الله آل زايد، أن فقر الدم المنجلي هو مرض يلازم المريض منذ ولادته ويعيش معه طيلة حياته، وإضافة إلى أعراض الأنيميا، فإن الألم يعتبر السمة البارزة في مرض فقر الدم المنجلي؛ حيث يتأرجح المريض بين الآلام المزمنة والحادة، كما أنه يكون عرضة للالتهابات، مما ينتج عنه عدوى وتدهور في حالته خصوصًا إذا أصيب بنوبة الصدر الحاد أو بالنوبات الدماغية، وكليهما يجب معالجتهما على وجه السرعة وإلا تعرضت حياة المصاب للخطر.
مضيفًا أن هناك فرضيتين في تفسير انتشار فقر الدم المنجلي في دول الخليج، حيث يعتقد بعض العلماء أن سمة الأنيميا المنجلية ظهرت إما نتيجة طفرة جينية حدثت بسبب طفيل الملاريا، حيث كانت المنطقة موبوءة بالملاريا وقتها، أو بسبب الهجرات التي كانت تحدث بين الهند ودول الخليج، وكذلك هجرات الأفارقة وجنوب المملكة، ويلاحظ أن النوع المنتشر في المنطقة الشرقية هو نفس النوع الموجود في شبه القارة الهندية، بينما النوع الموجود في جنوب المملكة هو نفس النوع الموجود في أفريقيا.
يشار إلى أن مرضى الشرقية في المملكة لديهم سمة ثلاسيميا ألفا أكثر من مرضى الجنوب، كما أن مستوى الهيموجلوبين الكلي والهيموجلوبين الجنيني أعلى في مرضى الشرقية ومرضى دول الخليج؛ وهذا ما يجعل شدة المرض تبدو أخف ظاهريًا، ويتأخر ظهور المضاعفات في مرضى الشرقية -نوعًا ما- مقارنة بمرضى مناطق جنوب الجزيرة العربية، وعلى أية حال فإن كلا النوعين يشتركان في أغلب الأعراض والمضاعفات، وإن تفاوتت النسب بينهما من حيث الانتشار والشدة. وعن العلاجات الجديدة فيذكر أن هناك أكثر من 30 علاجًا ما يزالون تحت الدراسة، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن أفضل العلاجات المتاحة حاليًا هو علاج الهيدروكسي يوريا؛ وهو علاج فعال جدًا وله أكثر من 25 عامًا يستخدم لهذا المرض. وهناك بعض العلاجات الحديثة ظهرت في السنوات الأخيرة، وهي: (فوكسلوتور وإل- غلوتامين L-gutamine)، وتهدف هذه العلاجات إلى السيطرة على المرض وليس الشفاء منه، وتبقى زراعة الخلايا الجذعية أو زراعة نخاع العظم هي العلاج الوحيد المعتمد للشفاء من المرض، ويفضل أن تكون الزراعة قبل عمر 16 عامًا لتكون النتائج أفضل، ولكن قد تتم الزراعة بعد هذا العمر وبنتائج جيدة جدُا، كما أنه هناك العلاج الجيني، والذي يعتبر أحد العلاجات الواعدة لفقر الدم المنجلي.

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