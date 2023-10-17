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سعودية تبهر اليابانيين وتعلم أبناءهم هندسة الطاقة وعلم النانو

10/17/2023 4:15:12 AM
(MENAFN- Al Watan) أن تكون أزهار سلمان آل عويشير أول سعودية تنضم إلى هيئة التدريس في جامعة يابانية عريقة بوزن جامعة ((ناغويا))، فهذا إنجاز فريد من نوعه، ولكن أن تتغلب عويشير على حزمة تحديات وصعوبات، كادت تُوقف مسيرتها، وتتمكن بعدها من الحصول على جائزة هيئة الطاقة النووية، ثم العمل باحثة في شركة ((تويوتا)) فهي هنا تصبح صاحبة تجربة ثرية، تُلهم بها السعوديين رجالاً ونساءً، كيف تصنع النجاح والتاريخ في بلاد النابغين، متسلحة بالإصرار والعزيمة.
تفاصيل القصة
جاءت آل عويشير من محافظة القطيف، واتجهت إلى اليابان قبل 16 عاماً، تشير إلى أنها امرأة تعشق التحدي، وتهوى التفوق، ولا ترضى إلا أن تكون في المقدمة في حياتها العملية، وهو ما انعكس إيجاباً في حياتها الشخصية، فأصبحت زوجة مثالية لزوج شاركها الكفاح والتضحيات، وأما لطفلين متفوقين. ((الوطن)) التي تواصلت مع آل عويشير، وقفت على ملامح تجربتها، وكيف انتقلت من مرحلة نجاح إلى مرحلة أخرى، متغلبة على الصعوبات، التي واجهتها، وكيف أقنعت اليابانيين بكفاءتها وإمكاناتها البحثية، التي أهلتها لتتولي منصب أستاذ مساعد في تخصص ((هندسة الطاقة وعلم النانو)).. وهنا كانت تفاصيل القصة..
هندسة الطاقة
رغم أن أزهار آل عويشير (37 عاماً) كانت قد تخرجت في المدرسة الثانوية الثانية في مدينة القطيف بنسبة 80 % فقط، إلا أنها تفوقت خلال سنوات ابتعاثها في اليابان، وأكملت دراستها ونالت درجة البكالوريوس، ثم الماجستير، وصولاً للدكتوراه في تخصص هندسة الطاقة، لتعمل باحثة في شركة تويوتا، والمعمل الوطني لعلوم المواد. وبجانب عملها، قدمت عويشير خدماتها للوفود العلمية السعودية التي تزور الجامعات اليابانية، لتمثيل الوطن، وقامت بالترجمة من اليابانية للعربية والعكس.
لغة الكانجي
وكان تعلم اللغة اليابانية أحد أبرز التحديات التي واجهت عويشير في بداية سفرها إلى اليابان. وعن ذلك تقول: ((بعد أن تم اختياري، لأكون ضمن الدفعة الأولى المبتعثة للدراسة في اليابان، واجهتني مشكلة إصدار فيزا المرافق، ما أدى إلى تأخر الدخول إلى اليابان، خلافاً لبقية الزملاء والزميلات في الدفعة نفسها، وتسبب ذلك في التأخر في دراسة أساسيات اللغة اليابانية وتعلمها نطقاً وكتابةً وقراءةً، وهو ما دفعني إلى الاعتماد على النفس، وبدء مرحلة التعلم الذاتي المكثف لإجادة اللغة، وقد تحقق لي ما أردتُ، وتخرجت في الفصول العليا، بتحقيق النسبة الكاملة في اختبار (الكانجي)، وهو المرحلة الأصعب من تعلم اللغة اليابانية، حتى أصبحت تلك اللغة جزءاً مهماً من حياتي، كما هي حال اللغتين العربية والإنجليزية)). وتابعت عويشير ((وصولي إلى هذا المستوى من إتقان اللغة، كان حافزاً ومشجعاً لي على استقبال الوفود العربية للجامعات، والقيام بمهمة الترجمة لهم)).
البكالوريوس والدكتوراه
استرجعت آل عويشير ذكريات مراحل الدراسة في اليابان، وقالت ((بدايةً، درست اللغة اليابانية خلال أول سنتين من البعثة في معهد (سنداقاي)، وفي عام 2009 انضممت إلى جامعة (توكاي) لدراسة البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة النووية، وأكملت في الجامعة نفسها دراسة الماجستير عن تخصص العلوم التطبيقية، وفي عام 2015 أكملت دراسة الدكتوراه في جامعة (وسيدا) بتخصص هندسة وعلوم النانو)).
وأكملت ((أثناء الدراسة في اليابان، حصلت على منحة دراسية، للدراسة في جامعة (وسيدا) أو المعمل الوطني لعلوم المواد، ولكنني انضممت للمعمل الوطني باحثةً في فترة ما بعد الدكتوراه، قبل أن أعمل بعد تخرجي باحثة كذلك في شركة تويوتا للسيارات، وصولاً إلى تعييني في المنصب الذي أفخر واعتز به الآن، هو مساعد دكتور في جامعة ناغويا مع بداية هذا العام)).
تعلم اليابانية
واليوم، أكملت عويشير 16 عاماً في اليابان، خاضت خلالها تجربة ثرية، لم تخل من تحديات عدة. وتقول عن هذه المرحلة ((في تلك السنوات، واجهت صعوبات عدة، كان علي أن أتغلب عليها، أبرزها تسجيل المواد في مرحلة البكالوريوس، وكان ذلك في بدايات ابتعاثي هناك، حيث كنت أجهل الكثير من الإجراءات، وأفتقد المقومات، وأهمها تعلم اللغة)). وتتابع ((أتذكر أثناء تسجيل المواد، أنني كنت الفتاة العربية الوحيدة ـ آنذاك ـ في الجامعة، ووجدت صعوبة في فهم المصطلحات العلمية، يُضاف إلى ذلك أن التخصص اشتمل على مواد إجبارية، وأخرى عامة اختيارية، ومواد أخرى لا تدخل ضمن المعدل، وكوني طالبة مستجدة، تم تسليمي ملف تعليمات بلغة الكانجي، يضم معلومات عن جميع التخصصات، ولم أجد من أستعين به لمساعدتي في تسجيل المواد، ولذلك كان تعلم اللغة اليابانية، وهو ما كان إجبارياً للطلبة الأجانب)).
عادات مختلفة
وأكملت عويشير مسلسل الصعوبات التي واجهتها ((اصطدمت بعد ذلك بتحدٍ آخر، وهو الفصل بين حياتي العملية وحياتي الشخصية، حيث تزوجت عام 2009، وأنا على مقاعد الدراسة الجامعية، ووفقاً للعادات في اليابان، ينصب التركيز أولاً هو على الدراسة والعمل، ثم يأتي الزواج في مراكز متأخرة جداً من حياة الفرد، وكان زوجي يعمل في وظيفة جيدة في إحدى الجهات الحكومية السعودية، وعليه، فقد كان من الصعب أن يترك الوظيفة، للعيش معي في اليابان، لذلك بقينا مفترقين خلال السنوات الماضية، ونتنقل بين المملكة واليابان، فهو لا يستطيع التخلي عن عمله، وأنا كذلك متمسكة بدراستي وعملي في اليابان، ومع ذلك، كنا دعماً لبعضنا البعض لتحقيق التطلعات والأحلام التي نسعى لها، وحتى هذا اليوم، نلتقي في الشهر مرات عدة، حيث يأتي هو إلى اليابان تارة، وأسافر له إلى المملكة كلما سنحت الفرصة)).

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