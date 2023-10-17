القبض على 3 مواطنين لترويجهم المخدرات وارتكاب حوادث جنائية

(MENAFN
- Al Watan) قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على (3) مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم، وتم استرداد جزء من المسروقات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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