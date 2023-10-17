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القبض على 3 مواطنين لترويجهم المخدرات وارتكاب حوادث جنائية

10/17/2023 4:15:12 AM
(MENAFN- Al Watan) قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، على (3) مواطنين لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في سرقة مركبات ولوحات واستخدامها في تنفيذ جرائمهم، وتم استرداد جزء من المسروقات، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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