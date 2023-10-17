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إحباط تهريب 90 كيلوجرامًا من القات

10/17/2023 4:15:10 AM
(MENAFN- Al Watan) أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، محاولة تهريب (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني gov، مؤكدة أنه سيتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

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