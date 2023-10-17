أزمة الطاقة تدفع شركات صناعية متضررة إلى تجارة الغاز المسال

MENAFN - Al-Borsa News) وجدت الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي، من الكيماويات إلى توليد الكهرباء، حلاً لخطر ارتفاع التكلفة وأزمات العرض؛ هو شراء الغاز الطبيعي المسال مباشرة.

وتبدأ الشركات حالياً في استيراد الغاز شديد البرودة من المنتجين بتكلفة أقل؛ عبر التخلي عن الموردين التقليديين الذين ينقلون الوقود.

شراء الغاز الطبيعي المسال أو إنشاء شركات لتجارته سيصبح موفراً أكثر لنحو 45 شركة في أنحاء العالم تعمل في قطاعات تشمل التصنيع والتعدين، وفقاً لشركة“أكسينشور” (Accenture Plc) الاستشارية.

بعد توقف تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب وبلوغ الأسعار مستوى قياسياً بعد غزو أوكرانيا، زاد اعتماد المستهلكين على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في أوروبا. ورغم الانخفاض الكبير في الأسعار بالأسواق عن مستوى الذروة، تستمر المخاوف من ارتفاعات أخرى في الأسعار، وقد تُجبر مصانع كثيرة على الإغلاق أو الانتقال. ومع استمرار التضخم المرتفع، يبحث الناس عن سبل لخفض التكلفة.

الشركات تخفض التكلفة بالشراء المباشر

كانت“إنيوس غروب” (Ineos Group) البريطانية للكيماويات، و”سي إي زي” (CEZ AS)، منتجة الكهرباء التشيكية، بين الشركات التي دخلت سوق الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، إما عبر إنشاء غرفة تداول أو بعمليات الشراء. كما أبرمت“باسف” (BASF SE)، عملاقة الكيماويات الألمانية، صفقة تمتد لعقود لشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فيما تدرس شركات أخرى اتخاذ هذه الخطوة.

قال أوغان كوسى، العضو المنتدب بشركة“أكسينشور”:“إن شراء الغاز الطبيعي المسال مباشرة جزء من خطة خفض التكلفة. وفي حالة تقلب الطلب وانخفاضه على المنتجات النهائية، ستساعد القدرة على تجارة الغاز الطبيعي المسال هؤلاء المستهلكين على تحويل وجهة الشحنات وإعادة بيعه إلى الأسواق”.

بخلاف تأمين الإمدادات والأسعار في المدى الطويل، قد تتيح تجارة الغاز الطبيعي المسال للشركات بيع شحناتها عند الحاجة، على الأرجح مقابل ربح. كما أن“أكسينشور” حددت شركات عديدة -تعمل في قطاعات من الإسمنت إلى الورق وتمتد من أوروبا إلى آسيا- يمكنها بدء التجارة نظراً لمكانتها المترسخة في أسواق السلع الأولية الأخرى، مثل الفحم أو المعادن.

دخول قطاع تجارة الغاز الطبيعي المسال أمر مجدٍ إذا احتاج المستهلكون إلى 500 ألف متر مكعب سنوياً على الأقل باعتبارها مواد أولية أو لتوليد الكهرباء، وإذا كان هامش الربح كبيراً بما يكفي، بحسب كوسى.

قد يصبح الشراء المباشر منطقياً لفترة على الأرجح، فتتوقع شركة“وود ماكنزي” (Wood Mackenzie) استمرار تقلب الأسعار لبضع سنوات، وتشير بعض التوقعات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز الكمية المعروضة خلال العقدين المقبلين، فضلاً عن الضغوط المستمرة من الصناعات الأوروبية. وقد خفض صندوق النقد الدولي في الأسبوع الجاري توقعات النمو في منطقة اليورو، وما يزال التضخم يمثل خطراً على المنطقة، إلى جانب أي تأثير للحرب بين إسرائيل وحماس في أسعار النفط.

ارتفعت عقود الغاز المستقبلية في أوروبا بنحو 25% منذ بداية الشهر.

التحول إلى الغاز المسال

أُجبرت أوروبا على استبدال الغاز الطبيعي المسال المستورد من أنحاء العالم عبر الشحن البحري بالغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، وتنافست مع مناطق أخرى، مثل آسيا، على الشحنات. وبعد أن تعاون المشترون مع عدد قليل من الموردين لفترة طويلة، بات يتعين عليهم التعامل مع عدد أكبر.

تحول أوروبا إلى الغاز المسال زاد وارداتها من الوقود بما يقارب 60% في العام الماضي، وتوسع المنطقة محطات الاستيراد ومنشآت إعادة التغويز للتعامل مع الكميات الإضافية.

لكن دخول سوق الغاز قد يكون أكثر تعقيداً؛ فالداخلون الجدد يحتاجون إلى سعة تخزينية بمحطات الاستيراد، وخطوط أنابيب، وصهاريج، وائتمان يكفي لشراء الشحنات مرتفعة التكلفة، ومعرفة الحجم الذي يجب عليها تأمينه في المديين القصير والطويل معاً.

قال كريس سترونغ، شريك في“فينسون أند إلكينز” (Vinson & Elkins LLP) للمحاماة، التي تعمل على مشروع لتوريد الغاز الطبيعي المسال المعاد إلى الحالة الغازية إلى شركة سبك ألمنيوم:“التحول من الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى الغاز الطبيعي المسال هو عالم مختلف بالنسبة للشركات. فالاعتماد المحض على السوق الفورية محفوف بالمخاطر، فضلاً عن تقلبها. ما يجذب الشركات الصناعية الكبيرة هو الحصول على إمدادات طويلة الأجل يمكن التخطيط وفقاً لها”.

بدأ المستهلكون من الشركات الصناعية الكبرى الاستفسار عن إمكانية حجز قدرة إنتاجية لإعادة التغويز في أوروبا مباشرة، بحسب شركة“دانكيرك إل إن جي” (Dunkerque LNG) التي تشغل محطة استيراد فرنسية. و”باسف” إحدى تلك الشركات التي تدرس توسيع محطات الاستيراد.

الحاجة إلى شركات الطاقة والتجارة مستمرة

قال روب بتلر، الشريك في“بيكر بوتس” (Baker Botts LLP)، وهي شركة محاماة تشارك في صفقات الطاقة:“إذا أمكن التخلص من الوسيط وزيادة هامش الربح بشراء الغاز الطبيعي المسال، ثم استخدام منشآت إعادة التغويز وسعة وسائل النقل، لمَ لا تفعل؟”.

رغم ذلك، سيظل المستهلكون النهائيون في حاجة إلى شركات الطاقة والمؤسسات التجارية الأكبر والتي لديها خبرة أوسع في توريد الغاز، للمساعدة في تلبية الاحتياجات المفاجئة في الأجل القصير، على سبيل المثال.

قال كوسى:“سيواصل كبار المستهلكين اعتمادهم على التجار العالميين لشراء الشحنات الفورية، ليتمكنوا من التعامل مع الزيادة في طلبهم. وهذا لن يتوقف”.

سيدخل المشترون إلى سوق التجارة في فترة يوجد بها شكوك في عقد صفقات طويلة الأجل لتوريد الوقود الأحفوري. بينما يواجه المستهلكون الصناعيون ضغطاً لخفض الانبعاثات الكربونية، فعليهم أيضاً توفير كمية كافية من الطاقة، ويُعتبر الغاز وقوداً وسيطاً لتحقيق انبعاثات صفرية في العالم.

قال سترونغ:“يتعين على شركات كثيرة تعمل في القطاع الصناعي الموازنة بين الأهداف المناخية والحاجة الفورية إلى الغاز، وهذا التوتر سيستمر”.

اقتصاد الشرق