تباطؤ اقتصاد الصين يلقي بظلاله على وادي سيليكون الشرق

MENAFN - Al-Borsa News) تُعد دلتا نهر اليانغتسي منذ فترة طويلة واحدة من أغنى مناطق الصين، حيث تتمتع بمصائد أسماك غنية وحقول أرز تفسح المجال أمام لتطوير منطقة ضخمة مترامية الأطراف تضم شنغهاي. الرئيس شي جين بينغ يحاول منذ سنوات تحويل المنطقة إلى قوة اقتصادية أكبر، على أمل إنشاء“وادي سيليكون الشرق”.

بدأ التباطؤ الاقتصادي في الصين، والذي يرجع في جانب منه إلى التوتر مع الولايات المتحدة وتراجع سوق العقارات، يؤثر على المشروع حالياً.

وتشمل الخطط توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة وقرية قنوات مائية صناعية كلفتها 2.6 مليار دولار تهدف لأن تكون رمزاً لطموحاتها البيئية. وفي حين أن قليلين ربما يجادلون بأن المنطقة تظل قاطرةً اقتصاديةً رئيسيةً، لم يسلم هدف شي إنشاء كتلة اقتصادية تدار بكفاءة أكثر ومنطقة عالية التقنية من المشككين.

قال آندي شيه، الاقتصادي المستقل المقيم في شنغهاي:“بينما ينقسم العالم إلى كتل، لا نعرف إلى أي مدى ستتقلص التجارة. التجارة الدولية تقود الثروة هنا”.

مساع لجذب الشركات العالمية

تتجلى التأثيرات السلبية لتباطؤ الاقتصاد في لينغانغ، وهي منطقة تجارة حرة في الطرف الجنوبي الشرقي من شنغهاي وجزء رئيسي من مشروع دلتا اليانغتسي. وعرضت الحكومة ضرائب منخفضة وخففت القيود على التجارة عبر الحدود في محاولة لتحويل المنطقة إلى مركز للتصنيع والتكنولوجيا المتطورة يضم مراكز بحث وتطوير ومقار إقليميةً للشركات المتعددة الجنسيات. واليوم، تجد صعوبة في جذب رأس المال والمواهب الأجنبية.

وكان من المأمول أن تكون شركة“تسلا”، التي افتتحت مصنعها الجديد للسيارات الكهربائية هناك في 2019، الأولى من بين العديد من الشركات الصناعية الكبرى في ليغانغ. لكن لم يتبعها سوى القليل، ليصبح أكبر المستثمرين هناك اليوم في الغالب أسماء محلية مثل شركة“سيميكونداكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International)، التي تسيطر عليها الدولة، و”كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي” (Contemporary Amperex Technology) لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. وإذا ما تبين أن شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة، التي تستهدفها تحقيقات مكافحة الدعم التي يجريها الاتحاد الأوروبي، أنها استفادت من الدعم الصيني، فإن الإجراءات المضادة يمكن أن توجه ضربة للشركة وطموحات لينغانغ.

عمدت الشركات الأميركية التي تتطلع إلى تنويع سلاسل التوريد منذ تفشي جائحة كورونا، إلى تسريع تحولها خارج الصين بعد أن اتخذت واشنطن خطوات للحد من وصول العملاق الآسيوي إلى التكنولوجيا المتطورة. وشركة أبل، التي يملك نصف كبار مورديها منشآت في دلتا اليانغتسى، هي واحدة من العديد من الشركات التي تحاول تقليل تعرضها للصين. كما نقلت“فوكسكون تكنولوجي غروب” ( Foxconn Technology Group) وموردون رئيسيون آخرون بعض سلاسلهم الصناعية.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

انخفض أحد مقاييس الاستثمار الأجنبي الجديد في الصين، وهو التزامات الاستثمار المباشر، إلى 4.9 مليار دولار في الربع من إبريل إلى يونيو، بانخفاض 87% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1998.

ذكر تشانغ تشونغ وي، نائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح ببلدية شانغهاي، أن تأثير ما يسمى بفك الارتباط أصبح محسوساً بالفعل.

تشانغ تشونغ وي يتولى أيضاً منصب نائب مدير اللجنة التنفيذية للمنطقة التجريبية لمشروع التكامل في نهر اليانغتسي، والتي تبعد نحو 60 كيلومتراً إلى الغرب من وسط مدينة شنغهاي، وقال لبلومبرغ في مقابلة أجريت معه في أغسطس لمناقشة تقدم المشروع والتحديات التي يواجهها“لقد كان الشعور واضحاً بالتأكيد. ومن المرجح أن تفكر بعض الشركات في حزم أمتعتها والمغادرة لمخاوف من العقوبات الأميركية المحتملة، وإن كان على مضض”.

أظهر استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي أن الشركات الأميركية في الصين تشعر بأنها أكثر تشاؤماً منذ عقود فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية، إذ يفكر نحو خمس المشاركين في نقل بعض عملياتهم إلى مكان آخر على مدى السنوات القليلة المقبلة. وبينما يقترب المسؤولون من ترتيب اجتماع بين الرئيس جو بايدن وشي الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في العلاقات، تقول المصادر إنه لم يتحدد أي شيء بعد فيما تواصل الدولتان تبادل الانتقادات بخصوص قضايا مثل ضوابط التصدير وتايوان.

وفي إشارة إلى الافتقار لثقة المستثمرين في مستقبل صناعة التكنولوجيا في الصين، يحوّم مؤشر يتتبع أكبر 50 شركة مدرجة في بورصة شنغهاي على غرار بورصة ناسداك قرب أدنى مستوياته القياسية. والمؤشر جزء مهم من استراتيجية شي لدفع الابتكار المحلي وجذب رأس المال الخاص إلى قطاع التكنولوجيا.

التنافس وليس التعاون

هناك جزء رئيسي آخر من مشروع دلتا نهر اليانغتسى يكتسي طابعاً معنوياً أكبر ولكنه ربما أكثر أهمية: تحسين التعاون والتكامل بين أقاليم المنطقة: جيانغسو، وتشجيانغ، وآنهوي، فضلاً عن شنغهاي. وتخوض الأقاليم منافسة شرسة منذ سنوات، إذ تسعى إلى التفوق على بعضها بعضاً في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الأعمال التجارية داخل حدودها. ويقول مسؤولون وخبراء اقتصاد إن هذا أدى إلى إنفاق غير فعال، وهو ضمن أسباب دورات الازدهار والكساد المتكررة في صناعات مثل تصنيع الألواح الشمسية.

تهدف الخطة، التي كشف عنها شي في 2018، إلى تكامل التنمية الاقتصادية للأقاليم، التي تمثل مجتمعة ربع اقتصاد الصين البالغ حجمه 16 تريليون دولار.

تأمل الحكومة أن يؤدي الاستثمار الأكثر كفاءة والتجارة الحرة بين الأقاليم إلى تعزيز اقتصاد المنطقة. كما أنها تريد من الأقاليم أن تتوقف عن تفضيل الموردين المحليين في المشتريات والمشروعات الحكومية، وأن تختار بدلاً من ذلك ما هو الأفضل للكتلة الأوسع. وعلى المدى الطويل، يريد شي تكرار هذا التكامل في أجزاء أخرى من البلاد.

ومع ذلك، فإن الحكومات المحلية ليس لديها عقلية تعاونية، إذ يوجه انخفاض مبيعات الأراضي والنشاط التجاري ضربةً لمواردها المالية. وبدلاً من تعزيز التنسيق، يبذل كثير منها جهوداً مضنيةً لاجتذاب شركات من أقاليم مجاورة بوسائل مثل التخفيضات الضريبية والعقارات الرخيصة، وفق تقارير بحثية رسمية ووسائل إعلام حكومية.

“مشروعات التفاخر”

نشرت صحيفة“إيكونوميك ديلي”، التي يشرف عليها مجلس الوزراء الصيني، تقريراً على صفحتها الأولى في أغسطس يحذر البيروقراطيين من ملاحقة ذلك النوع من“مشروعات التفاخر” التي أثقلت الاقتصادات المحلية في السابق بالديون الثقيلة. وأشار التقرير إلى المناطق الصناعية التي تبنيها السلطات في محاولة لجذب الصناعات والمشروعات الناشئة.

تحاول الحكومات المحلية أن تأخذ زمام المبادرة في قطاع أشباه الموصلات على وجه الخصوص، وفقا لتقرير بحثي حديث صادر عن مركز دلتا نهر اليانغتسى و”إيكونوميك بيلت ريسيرش” (Economic Belt Research) ، وهو مركز أبحاث رسمي تابع لأكاديمية شنغهاي للعلوم الاجتماعية.

وقال المركز“كل إقليم أو مدينة أو حتى منطقة ومقاطعة تقاتل بمفردها.

هناك نقص في التنسيق وقد أهدروا كميات كبيرة من الموارد القيمة من خلال البناء المكرر”.

قال تشانغ، مسؤول البلدية، إن المسؤولين عن مشروع التكامل استعانوا في الآونة الأخيرة بـــ“بوسطن كونسالتينغ غروب” (Boston Consulting Group) لإيجاد طرق لتشجيع الأقاليم على التعاون، مضيفاً أن هناك بعض التغيير الإيجابي، بما في ذلك ما يتعلق بحماية البيئة.

ضغط التمويل

تواجه الحكومات المحلية أيضاً ضغوطاً تمويلية بعد الإنفاق الضخم على جهود السيطرة على الجائحة. وقد أثار هذا مخاوف بشأن محور آخر لمشروع نهر اليانغتسي: توسيع شبكة النقل في المنطقة بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية فائقة السرعة والمطارات. ويتوقع المسؤولون أن تتطلب مثل هذه البنية التحتية، إلى جانب خطوط أنابيب الطاقة وشبكاتها، استثمارات تبلغ إجمالاً عشرات، إن لم يكن مئات المليارات من الدولارات. وتشجع الصين الحكومات المحلية على إنشاء صناديق مشتركة لهذا الغرض.

وكان جيانغسو وتشجيانغ من بين أكبر الأقاليم المنفقة على مكافحة كوفيد عام 2022، إذ أنفقا مجتمعين 85.8 مليار يوان (11.7 مليار دولار). وعلى الرغم من أنهما لا يزالان من أغنى الأقاليم في الصين وتمكنا من إعادة تمويل الديون، فهناك علامات على استمرار تعرضهما للضغط. فإقليم جيانغسو لديه عدد كبير للغاية من أدوات التمويل الحكومية المحلية-الكيانات التي أُنشئت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 لبناء كل شيء من الطرق إلى مرافق الصرف الصحي-التي تتخلف عن المواعيد النهائية لسداد الفواتير التجارية.

ومع ذلك، تجاهل تشانغ المخاوف من أن يؤدي هذا إلى إبطاء جهود البنية التحتية في دلتا اليانغتسي، بما في ذلك مشروع السكك الحديدية فائق السرعة البالغ طوله 170 كيلومتراً وكلفته 13 مليار دولار، والهادف لاختصار زمن التنقل، ومن المقرر الانتهاء منه عام 2028.

ويقول إن مشروع دلتا نهر اليانغتسى لا يزال يحرز تقدماً، وإن هدفه لا يقتصر فقط على تعزيز الإنتاج في المنطقة. ويتمثل الهدف الرئيسي في تقديم مخطط تفصيلي للاقتصاد الصيني الأوسع في الوقت الذي يحاول فيه التحول بعيداً عن نموذج النمو المعتمد على رأس المال والطاقة إلى نموذج أكثر استدامةً.

الارتقاء بالقيمة الصناعية

ويعني هذا في جانب منه الارتقاء بسلسلة القيمة الصناعية إلى ما هو أبعد من ميزة التكلفة المنخفضة لتجنب ما يسمى فخ الدخل المتوسط. ومن خلال دلتا اليانغتسي، يريد شي أن يظهر أن الصين قادرة على احتضان ما يسميه“التنمية العالية الجودة” التي لا تتعلق فقط بالنمو الصناعي-ولهذا السبب تعتبر قرية القنوات الصناعية في غاية الأهمية.

ستضم المدينة التي تبلغ مساحتها 35.8 كيلومتر مربع مجموعات من المباني المنخفضة الارتفاع ذات الأفنية مع بلاط أسود وجدران من الجبس الأبيض، وهو نمط معماري كان شائعاً في المنطقة وما زال باقياً في بعض مدن القنوات القديمة المنتشرة في هناك. وسيمتد المشروع على حدود جيانغسو وتشجيانغ وشانغهاي، ومن المقرر أن تموله تلك الإقاليم إلى جانب العوائد التي تُجمع من سوق رأس المال.

ومن المتوقع أن تضم مباني القرية، قيد الإنشاء حالياً، مكاتب وفنادق وأماكن مؤتمرات ومساحات للبيع بالتجزئة، وستكون محاطة بممرات مائية متعرجة وأراض رطبة، وفقاً لنموذج مصغر معروض في المنطقة التجريبية.

وقال تشانغ إن السلطات تأمل أن تكون القرية، واسمها الرسمي“ووتر تاون بارلور” (Water Town Parlor) ومن المقرر أن تكتمل بحلول 2035، نموذجاً للتنمية المستقبلية في الصين حيث يمكن أن يتعايش النمو مع الحفاظ على الثقافة والبيئة. وأضاف:“مثل سنترال بارك في مانهاتن”.

اقتصاد الشرق



