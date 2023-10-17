فوائد الديون تقفز بعجز ميزانية المغرب 190% في 9 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت ميزانية المغرب عجزاً بنحو 32.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة المحدودة للإيرادات.

تفاقم العجز منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 190% على أساس سنوي، بحسب النشرة الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية.

تتوقع الحكومة، وفق ميزانية 2023، بلوغ العجز 65.6 مليار درهم في العام الجاري ما يُمثل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يتوقع بنك المغرب المركزي أن يصل إلى 5.1%، مقابل 5.2% المسجل العام الماضي.

قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن العجز المسجل في نهاية سبتمبر نتج عن ارتفاع في المصروفات بنسبة 9.6% لتصل إلى 265.8 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنحو 0.9% بالنسبة للإيرادات التي بلغت 233.4 مليار درهم.

قفزة فوائد الديون الخارجية

فوائد الديون الخارجية كانت البند الذي سجل قفزةً ضمن المصروفات، حيث بلغت 5.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بارتفاع قدره 82.9% على أساس سنوي.

في المقابل، انخفضت مصروفات صندوق“المقاصة”، الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي، بنسبة 30% خلال ثمانية أشهر إلى 22.2 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض الأسعار في السوق الدولية.

تعتزم الحكومة تنفيذ برنامج لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر بميزانية تبلغ 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وهو ما سيؤدي إلى اتساع عجز الميزانية على المدى القريب بحسب تقرير صدر عن وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني في نهاية سبتمبر.

قال فوزي لقجع، وزير الميزانية، في مقابلة مع“الشرق” الأسبوع الماضي إن البرنامج لن يؤثر على عجز الميزانية للعام الجاري، حيث سيتم الاعتماد على صندوق التبرعات الذي جمع 12 مليار درهم، إضافة إلى ميزانية الدولة والتمويلات الخارجية.

اقتصاد الشرق



