ارتفاع حاد لسهم سناب بعد تقارير عن تجاوز أداء الشركة للتوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“سناب- Snap” بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين، بعد تقارير أفادت بأن مشغلة شبكة التواصل الاجتماعي يمكن أن تعلن عن نتائج أفضل من المتوقع.

وفي ختام التداولات، ارتفع سهم الشركة الذي يتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“SNAP” بنسبة 12% ليغلق عند 9.72 دولار.

وذكر موقع“ذا فيرج” الجمعة، أن“إيفان شبيجل” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أخبر الموظفين في مذكرة الشهر الماضي أن تطبيق“سناب شات” سيسجل أكثر من 475 مليون مستخدم نشط يوميًا في عام 2024، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 448 مليونًا.

وتوقع“شبيجل” نمو إيرادات الإعلانات للعام بأكمله بأكثر من 20% لعام 2024، وهو أفضل من متوسط توقعات المحللين التي تزيد قليلاً على 14%.

وتوقعت المذكرة أيضًا أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لعام 2023 نحو 500 مليون دولار، مقارنة بتوقعات المحللين الحالية البالغة 250 مليون دولار.

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