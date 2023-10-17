ارتفاع حاد لسهم سناب بعد تقارير عن تجاوز أداء الشركة للتوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سهم شركة“سناب- Snap” بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين، بعد تقارير أفادت بأن مشغلة شبكة التواصل الاجتماعي يمكن أن تعلن عن نتائج أفضل من المتوقع.
وفي ختام التداولات، ارتفع سهم الشركة الذي يتداول في بورصة نيويورك تحت الرمز“SNAP” بنسبة 12% ليغلق عند 9.72 دولار.
وذكر موقع“ذا فيرج” الجمعة، أن“إيفان شبيجل” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، أخبر الموظفين في مذكرة الشهر الماضي أن تطبيق“سناب شات” سيسجل أكثر من 475 مليون مستخدم نشط يوميًا في عام 2024، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 448 مليونًا.
وتوقع“شبيجل” نمو إيرادات الإعلانات للعام بأكمله بأكثر من 20% لعام 2024، وهو أفضل من متوسط توقعات المحللين التي تزيد قليلاً على 14%.
وتوقعت المذكرة أيضًا أن تبلغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لعام 2023 نحو 500 مليون دولار، مقارنة بتوقعات المحللين الحالية البالغة 250 مليون دولار.
أرقام
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