انخفاض البنزين في الولايات المتحدة يجعل هوامش المصافي سالبة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار البنزين بشكل حاد في الولايات المتحدة الأميركية، حتى أن بعض مصافي التكرير بدأت تتكبد خسائر من إنتاجه.

على الرغم من أن العقود المستقبلية تعكس هوامش البنزين التي تنخفض سريعاً مقتربة من أدنى مستوى لها منذ 2020، فإن الواقع يبدو أسوأ عند احتساب تكاليف الامتثال للوائح البيئية. قال تجار ومحللون إن بعض مصافي التكرير الأميركية يجد صعوبة في مجرد بلوغ نقطة التعادل بين السعر وتكلفة البنزين.

تتراجع العقود المستقبلية للبنزين حتى في الوقت الذي تظل فيه أسعار النفط الذي يُصنع منه مرتفعة بسبب النزاعات الجيوسياسية ونقص الإمدادات. ونتيجة لذلك، تراجعت هوامش الأرباح الخاصة بالوقود الأكثر استخدماً على الطرق الأميركية إلى ما دون 10 دولارات للبرميل عند تقديرها باستخدام فارق سعر عملية التكرير عن العقود المستقبلية للخام.

خسائر

تتباين هوامش أرباح كل مصفاة نفط على حدة استناداً إلى تركيبة وأنواع النفط الخام التي تعالجها، ما يعني صعوبة التعميم. لكن هوامش أرباح البنزين تحوّلت إلى خسارة لبعض مصافي التكرير في أوائل أكتوبر الجاري وأواخر سبتمبر الماضي، بحسب روبرت أويرز، محلل شركة“أر بي إن إنرجي” (RBN Energy). وقد بدأ ذلك مع تجاوز تكلفة الامتثال لمعايير البيئة 5 دولارات للبرميل، والتي لا تزال تحوم حول هذا المستوى.

أشار أويرز إلى أن الطلب ضعيف في هذا الوقت من الموسم، كما أسهم مديرو صناديق الاستثمار الذين خفضوا مراكزهم الشرائية في عقود بورصة“نايمكس” المستقبلية في هبوط أسعار البنزين الذي يؤثر سلباً على أرباح شركات التكرير. وفي آسيا، يدفع تراجع البنزين فعلياً شركة تكرير تايوانية لتخفيض عمليات معالجة النفط.

تشكل هوامش الأرباح الأميركية السالبة، أحدث علامة على تدهور أسعار البنزين الذي أدى إلى تراجع النفط وأثر على قطاع الطاقة بأكمله قبل يتسبب اندلاع الصراع بين إسرائل وحماس بارتفاع الأسعار مجدداً. كذلك، فإن أسعار البنزين الضعيفة يمكن أن تثير المخاوف بشأن حدوث تباطؤ أوسع في الاقتصادات التي تحاول كبح التضخم دون التسبب بحدوث ركود اقتصادي.

تراجع الطلب

التقرير الأخير لوكالة الطاقة الدولية أكّد على هذه المخاوف. فقد أشار إلى“وجود علامات على تقويض الطلب في الولايات المتحدة الأميركية، إذ هبطت شحنات البنزين إلى أدنى مستوياتها منذ عقدين”. كما عدّلت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لاستهلاك الربع الأخير من العام الجاري لتظهر تراجعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متخلية عن توقعات سابقة بحدوث نمو.

بالنسبة إلى محللين آخرين، بمن فيهم أوستن لين، المحلل البارز في“وود ماكنزي” (Wood Mackenzie) لقطاع التكرير وأسواق النفط، ربما أسهمت الأسعار المرتفعة في الحد من استهلاك سائقي المركبات، لكنها لم تكن مرتفعة بما فيه الكفاية لمدة مناسبة كي تتسبب في تغيير هائل في سلوك المستهلكين. تهبط أسعار البنزين في محطات الوقود سريعاً في الولايات المتحدة الأميركية، إذ تراجعت بما يفوق 21 سنتاً للغالون خلال الأسبوعين اللذين سبقا يوم الأحد الماضي، بحسب بيانات لجمعية السيارات الأميركية.

تمتلك شركات التكرير بعض الأدوات للتعامل مع ضعف أسعار البنزين، حيث بمقدروها الحد من الإنتاج بواسطة تحويل المزيد من تدفقات المواد الأولية إلى إنتاج نواتج تقطير، ويمكنها اختيار خامات أثقل، وهو خيار بات غير جذاب بطريقة متنامية، إذ قلصت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في منظمة“أوبك” الإمدادات. تمرّ مصافي تكرير أميركية عديدة بمنتصف موسم الصيانة الشاملة، وكانت تعتزم ذلك مع عدم تحقيق أرباح من وحدات عند توقفها عن العمل. يمكن أن يسفر ذلك أيضاً عن تقليص الخسائر عندما تكون هوامش الربح منخفضة.

مستويات طبيعية

قال لين إن التراجعات الأخيرة لهوامش أرباح البنزين قد تبدو استثنائية -هبطت أكثر من 40 دولاراً للبرميل إلى أقل من 10 دولارات خلال أقل من شهرين بقليل- لكنها تمثّل عودة إلى المستويات الطبيعية خلال حقبة ما قبل وباء كوفيد. علاوة على ذلك، ما زالت المصافي تحقق أرباحاً قياسية مرتفعة من الديزل، بما يتجاوز 45 دولاراً للبرميل. هذا يكفي لمساعدة المصافي على تخطي المرحلة الحالية. في هذه الأثناء، سيتراكم مخزون البنزين خلال فصل الشتاء المقبل، في علامة على أن المنظومة تستعيد توازنها، بحسب لين.

وقال:“السوق لا زالت بحاجة إلى زيادة إنتاج البنزين”.

اقتصاد الشرق